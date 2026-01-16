京葉銀行、伊藤忠丸紅鉄鋼、NTTドコモビジネスは1月15日、中堅・中小企業の脱炭素化推進を目的に、脱炭素化支援サービス「αBANK GX（グリーントランスフォーメーション）ソリューション」の提供を開始することを発表した。

ソリューション提供の背景

企業において、生産活動などにより排出される温室効果ガス削減への対応は、地球環境保護の観点や、競争力強化や企業価値向上などの観点からも重要な要素の一つになりつつある。

その一方で、中堅・中小企業では専門知識や人的リソースの関する課題から、GXの取り組みを進めにく。こうした課題を解決するため、京葉銀行、伊藤忠丸紅鉄鋼、NTTドコモビジネスの3社は、2025年7月31日に締結した「中堅・中小企業の脱炭素化を推進する連携協定」に基づき、ソリューションの提供を開始する。

ソリューション概要

「αBANK GXソリューション」は、伊藤忠丸紅鉄鋼とNTTドコモビジネスが提供するサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の測定・可視化・分析・削減を支援する脱炭素トータルソリューション「MIeCO2」と連携し、二酸化炭素排出量の「測定」「削減」「成果活用」という一連のプロセスを支援する。