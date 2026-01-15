BBIXとBBSakura Networksは、クラウド型ネットワークサービス「Open Connectivity eXchange」(OCX)の「XaaS Connection」において、シスコシステムズが提供する「Cisco Secure Access」への接続開始を1月15日に発表した。

提供イメージ

Cisco Secure Accessは、ゼロトラストの考え方に基づくクラウド型のSSE(セキュリティサービスエッジ)ソリューション。利用環境に応じて各種セキュリティ機能を柔軟に適用でき、セキュリティ統制を効率的に一元管理できる点を特長とする。

昨今のDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴い、企業や自治体、教育機関ではSaaS(Software as a Service)やクラウドサービスの利用が拡大する一方、より強固で統合的なセキュリティ対策の必要性が高まっているという。特に自治体や教育機関の閉域環境では、インターネットを介した従来の接続構成では最新のセキュリティガイドラインへの対応や、セキュリティ統制の運用負荷が課題となる。

XaaS Connectionは、閉域網であるOCXのネットワークから、インターネットを経由せずにXaaS(X as a Service)へ接続するためのサービス。今回の連携により、OCXの閉域網からCisco Secure Accessへ直接接続可能になる。

これにより、「閉域の安定性」と「ゼロトラストセキュリティ」を両立したネットワーク構成を実現でき、クラウド活用を前提とした次世代のネットワーク基盤を導入できるとしている。さらに、OCXポータルでVPN設定を一元管理できるようになり、導入・運用にかかる負荷の軽減にもつながるという。

シスコシステムズのセキュリティ事業担当執行役員である西原敏夫氏は、「今回の連携で、顧客は閉域網のOCXを通して、Cisco Secure Accessをよりセキュアでパフォーマンスの高い環境で利用できるようになる」とコメントしている。

BBIXとBBSakura Networksは、今後もマルチクラウド時代におけるDX推進と事業成長を支えるため、セキュリティサービスとの連携を含め、高品質なネットワーク基盤の拡充に取り組む。