SB C&SとBBIXは、両社が共同開発した法人向けデータ通信専用サービス「CAS Connect」(キャス コネクト)の申し込み受け付けを10月1日に開始した。

CAS Connect

「CAS Connect」は、BBIXのクラウド型ネットワーク基盤「Open Connectivity eXchange」(OCX)を活用したデータ通信専用サービス。クラウドやSaaS製品と直接接続でき、低遅延かつセキュアな通信環境を提供できるのが特徴。インターネットの根幹を担うIX事業者としてのBBIXの強みを生かし、クラウド事業者への高信頼・低遅延な直接接続を実現しているという。

多段商流モデルにも対応し、販売パートナーを通じて取引先企業へ多段階でサービスを提供できる仕組みを備えることで、長期的な価値創出につながるビジネス展開が可能になるとしている。

料金プランは1GBから大容量まで、利用形態や事業計画に応じて柔軟に対応。料金体系も月額・年額のほか、複数月や複数年単位の契約が可能だ。導入規模や運用方針に応じて、最適なプランを選べるという。

さらに、BBSakuraとの共同開発による顧客管理プラットフォームにより、SIM単位での顧客情報や回線、通信状況などを一元管理できる。利用者自身でSIMの休止・再開やIMEIロックなどの設定操作も可能だ。

両社は今後、それぞれの強みを生かし、法人顧客の多様なニーズに応えるネットワークソリューションを提供していく。