ヤマト運輸は5月20日、滋賀県湖南市に開設した統合型ビジネスソリューション拠点の本格稼働を開始することを発表した。6月1日から全国のヤマトグループの物流拠点への仕分け・輸配送機能が稼働を開始する。2025年10月から稼働しているロジスティクス機能と一体となることで、顧客のサプライチェーン全体の最適化に貢献する。

統合型ビジネスソリューション拠点

今回稼働を開始した拠点は、ヤマトグループのロジスティクス機能と全国の物流拠点への仕分け・輸配送機能を統合した物流ソリューションを提供する施設。

滋賀県は琵琶湖の豊富な水資源など地理的優位性を背景に、製造業の進出が活発化している地域であり、同拠点を活用してサプライヤーの物流を集約することで、製造業のサプライチェーンの効率化を支援する。

高付加価値なロジスティクスサービスを提供

在庫管理や流通加工をはじめとしたロジスティクス作業と全国への仕分け・輸配送を同一施設内で行うことで、翌日配送分の受注時間延長や商品を届けるまでのリードタイムの短縮を実現。これにより、法人顧客の販売機会の最大化に貢献する。

また、在庫保管倉庫から輸配送拠点までの輸送や荷物の積み替え作業がなくなるため、輸送品質の向上と温室効果ガス排出量削減にも寄与する。

さらに、ヤマトグループの輸配送ネットワーク上に在庫拠点があることで、拠点間で需要に応じた在庫の補充・移動をスピーディーに実施でき、在庫の最適化が期待できる。

京阪神に好アクセスでBCP対応も可能

名神高速道路「栗東湖南インターチェンジ」から約2.1キロメートル、関西地方の主要都市である京都府京都市・大阪府・兵庫県神戸市まで100キロメートル圏内の位置にあるため、関西地方の広域物流拠点として優れる。

また、名神高速道路と新名神高速道路の2つの高速道路にアクセスが可能なため、災害時にも迂回路を確保することで事業活動が継続できるという。