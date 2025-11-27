BBIXとBBSakura Networksは、クラウド型ネットワークサービス「Open Connectivity eXchange」(OCX)の機能である「XaaS Connection」の新たな接続として、Cato Networksが提供する「Cato SASE Cloud Platform」への対応を11月27日に発表した。

提供イメージ

「Cato SASE Cloud Platform」は、SD-WAN(Software Defined Networking)や専用バックボーン、クラウドネイティブ型のセキュリティ機能を統合したSASE(Secure Access Service Edge)プラットフォーム。グローバルに利用できる単一のクラウドサービスとして、企業の拠点やユーザー、アプリケーション、クラウドを安全に接続する。

今回の対応により、閉域網であるOCXのネットワークからインターネットを経由せずに、「XaaS Connection」を利用してXaaS(X as a Service)への接続を実現、Cato SASE Cloud Platformへの接続が可能となる。OCXが提供する高品質で安全な通信環境の下、エンタープライズグレードの一貫したセキュリティやコンプライアンスの維持、通信の最適化が実現するとしている。

BBIXとBBSakura Networksは今後も、マルチクラウド時代における顧客のDX加速と事業成長に向け、サービスの拡充を進める。