2026年の年頭にあたり、テラスカイ 代表取締役CEO 社長執行役員の佐藤秀哉氏は年頭所感として、以下を発表した。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

2026年、テラスカイは設立20周年という大きな節目を迎えることができました。今日まで私たちを支えてくださったお客さま、パートナー企業の皆さまの多大なるご支援に、心より感謝申し上げます。また、テラスカイグループの成長を牽引し、情熱を持って共に走り続けていただいた社員の皆さんにも、深く感謝いたします。

これまでの数年間、私たちはAIと量子の可能性を追求し続けてまいりました。AIにおいては2024年にDreamforceにて「mitoco Copilot」が世界1位の評価をいただいたことに続き、昨年2025年は、そのAIがまさに実用フェーズへと加速し、活用域が劇的に拡大した一年でした。当社も、一気に注目を浴びたMCPに対応する製品「mitoco Buddy」をいち早く発表するなど、スピード感を持ってお客さまの期待に応えてまいりました。

テラスカイはクラウドインテグレーションのリーディングカンパニーとしてのこれまでの知見をさらに進化させ、「AIインテグレーター」としての役割を本格化させてまいります。単なるシステム構築に留まらず、AI Agentをはじめとする最新技術をお客さまのビジネスに最適に融合させ、真の内製化やデータマネジメント経営の実現をより高い次元でサポートいたします。

また、実用化が加速する量子コンピューター分野においても、国内外の企業様と共同研究を通じて新たなビジネス価値の創出を共に追求してまいる所存です。

「お客さまの成功こそが私たちの使命である」という創業以来の信念を大切に、次の20年も、テクノロジーカンパニーとしての使命を胸に、お客さまと共に新たな可能性を切り拓くパートナーとして歩み続けてまいります。

本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。