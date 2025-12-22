さくらインターネットは12月22日、生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」において、InfiniCloudの国産プライベートAI基盤「InfiniCloud AI」を活用したパッケージのβ版の提供を開始した。なお、正式版の提供は今後予定している。

新規パッケージの概要

同パッケージは、企業が直面する情報漏洩や誤答リスク、コスト不透明性といった課題を解消し、自社データでAIを安全に学習させる環境を実現するため提供を開始。さくらインターネットが提供する専有GPU環境を、リソース基盤とInfiniCloud AIのファインチューニングやナレッジ再構築機能を組み合わせることで、現場で定着しやすい国産AI基盤を実現するという。

開発中の画面イメージ

主な特徴として、ファインチューニングとRAG(検索拡張生成)を統合して運用できる国産プライベートAI基盤として、社内文書のノイズ除去からチャンク化までの前処理を自動最適化し、部署ごとの専門領域(ナレッジドメイン)に特化したAIを構築できる。

また、月額固定で費用が明確なため長期利用でも予算計画が立てやすく、管理・運用コストも把握しやすい料金体系となっているほか、部署ごとに複数のAIを構築できるアーキテクチャを採用し、完全閉域で情報を外部に出さないことから、単一のAI構造に比べて柔軟性と安全性に優れているという。

さらに、Multi OSS LLM対応でベンダーロックインを回避し、OpenAI互換APIで既存システムと即時連携を可能としている。利用シーンは、機密情報を保護しながら社内文書を手間なく知識化して業務効率化したい場合や、自社情報で構築したAIを簡単に使いたい場合、コストコントロール可能なAI基盤を導入し、自社仕様のLLMで競争優位を築きたい場合などを想定している。