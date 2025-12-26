ヤマハ発動機とサクラ工業は12月25日、JCCL、東洋製罐グループホールディングス、三井物産プラスチックとともに5社共同開発契約を締結し、「CO 2 回収装置」の技術開発およびビジネスモデル構築に向けた検討を開始したことを明らかにした。

中小企業にも導入しやすいモデル構築を目指して

異業種5社が連携して今般開発に取り組むCO 2 回収装置は、工場の燃焼排ガスなど比較的高濃度の期待からCO 2 を回収する“アミン含有ゲル技術”と、排熱を利用した省エネ運転、およびNO X (窒素酸化物)/SO X (硫黄酸化物)の除去前処理を組み合わせた技術。その実現により、プラントのコンパクト化をはじめ、その他のソリューションとの組み合わせにより中小企業にも導入しやすいモデルの構築が期待されるという。

CO 2 回収工程フローの概要図(出所:ヤマハ発動機)

なお今回の5社共同開発契約は、すでに東洋製罐グループホールディングスや三井物産プラスチックなどの異業種と協業を開始していたJCCLの取り組みに、ヤマハ発動機とサクラ工業が新たに参画する形となる。

CO 2 回収装置の開発については、ヤマハ発動機が保有する静岡県周智郡森町の水素関連実証実験施設「ZERO BLUE LAB 未森」を拠点として行われるといい、2027年7月末には大型装置の完成とFS(フィージビリティスタディ)の完了を予定しているとのこと。以降は、実証実験で得られる知見を継続的にビジネスモデルへとフィードバックし、検証を経てヤマハ発動機グループ各拠点への段階的な展開を進めるという。