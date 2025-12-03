日立ソリューションズは12月4日より、建設業における技術情報調査や文書作成のエージェンティックAIによる自動化を見据えて、社内外の技術情報を対象とするナレッジ検索が可能となる「建設業向けAIエージェント活用ソリューション」を販売開始する。

「建設業向けAIエージェント活用ソリューション」の概要

同ソリューションは、北野建設との協創をもとに開発したもの。国土交通省、自治体の公開資料や社内に蓄積されている技術資料、業務ノウハウや規程などを対象に、生成AIを用いたナレッジ検索を実現する。

利用者はチャットボットに質問するだけでナレッジ検索ができるため、経験の浅い技術者でも時間や労力をかけず利用することが可能。

「建設業向けAIエージェント活用ソリューション」の特長

同ソリューションでは、国土交通省や自治体が公開している標準仕様書、自社の技術資料、業務ノウハウや規程などのファイルを管理画面からドラッグ＆ドロップによってアップロードするだけで、生成AIを用いたナレッジ検索が行える。

アップロードされた資料は暗号化され、自社専用の生成AI環境でのみ利用される。

建設現場ですぐに利用できるよう、作業手順や標準仕様書の検索機能、新旧の標準仕様書の差異比較機能を標準で提供する。