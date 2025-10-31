日立ソリューションズは10月31日、Allganize Japanのオールインワン生成AI・AIエージェントプラットフォーム「Alli LLM App Market」について、初期投資を抑えて性能や運用を確認して、そのまま本番適用も可能なPoC（Proof of Concept）支援モデルを提供開始する。

「Alli LLM App Market」 の概要

「Alli LLM App Market」 は、企業の生成AI活用に必要な要素を備えており、OpenAIのGPTシリーズ、MicrosoftのAzure OpenAI、GoogleのGeminiシリーズなど、用途に応じてモデルを選択できる。

また、すぐに利用できる100種類以上の生成AIアプリケーションやAIエージェントが用意されていることに加え、ノーコードでAIアプリケーションやAIエージェントを作成することも可能。

「Alli LLM App Market」 PoC支援モデルの特長

「Alli LLM App Market」 PoC支援モデルは、オンプレミスやプライベートクラウド環境でセキュリティを確保しながら、100種類以上の業務ごとに用意された生成AIアプリケーション、対話を通じて必要な情報を引き出せるAIエージェント「Agentic RAG」とのやり取りを試せる。

利用できる生成AIアプリケーションは、議事録作成や営業支援、契約書の法務チェックといった100種類以上の業務特化型となっている。

LLMは、Allganizeが提供する生成AI（オンプレミスLLM）に加え、ユーザーが契約中の生成AIサービスも選択できるなど、ユーザーの要望に合わせて柔軟に選択可能。