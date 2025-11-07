日立ソリューションズは、就業管理システム「リシテア/就業管理」で、Allganize Japanが提供する生成AI・AIエージェントプラットフォーム「Alli LLM App Market」との連携を11月6日から開始した。

「リシテア」と「Alli LLM App Market」の連携

「リシテア」の画面から生成AIアプリケーションを起動することで、従業員は就業規定や制度、システム操作に関する疑問をリアルタイムで解決し、適切な勤務入力をストレスなく行える。

加えて、人事、労務部門への問い合わせやマニュアル確認にまつわる手間も削減される。

同社は、生成AIの活用で人手による勤務入力に関する問い合わせ対応件数を約30％削減したという。

「リシテア」と「Alli LLM App Market」の連携によるメリット

「リシテア」の設定ファイルに「Alli LLM App Market」のURLを定義するだけで連携可能。BoxやSharePointなどのファイルサーバーやクラウドストレージとの接続に加え、独自に質問と回答の例を登録することで、生成AIが従業員の部署や雇用形態による制度の違いを理解して回答を生成する。

勤務入力ミスによる法令違反を未然に防止することで、労働基準法などの法令遵守に寄与する。記録された頻出質問や利用ログデータを見える化し、制度改善や教育施策の立案にも活用可能。