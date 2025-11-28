プログレス・テクノロジーズは、顧客・パートナーとの産学官共創を目的に、製造業における最先端デジタル技術を活用した開発・検証やDX人材の発掘育成を推進するための拠点として、新たなイノベーションセンターを11月1日に開設したことを発表した。

最新デジタル技術を活用した共創の創出へ

近年の製造業では製品要求や技術の多様化・高度化が進み、高品質な製品を短いサイクルで開発することが求められている。さらに、少子高齢化や技術者不足によって十分なリソース確保が困難な中、製品のQCD(品質・コスト・納期)改善やイノベーション創出に取り組む必要性にも迫られるなど、課題は山積している。そうした背景から、製造業においてはデジタル技術を活用した業務変革の検討が加速しているものの、その効果的な活用には一定の専門知識が求められ、実際に体験しなければ理解が難しいケースも多く存在したという。

これらの課題に対応するべく、今般プログレス・テクノロジーズは複数のパートナー企業とも連携し、最新デジタル技術を“見て・触れて・体験できる場”として、新たにイノベーションセンターを開設したとする。

同センターでは、プログレス・テクノロジーズがデジタル特化技術として定義する5領域(デジタルツイン・XiLS(制御システム開発支援)・AI・RPA・UX)を活用することで、各パートナー企業とも連携しながら、技術構想からプロトタイプ化、開発・検証までのステップをワンストップで推進するとのこと。また、リアルとバーチャルの開発環境を融合させることで、迅速なアイデアの具現化や意思決定を可能にし、無駄のないQCD向上を図るとした。

加えて、最新デジタル技術を有効活用できる人材の育成にも注力するという同社は、新センターの特徴のひとつに「産学連携/教育拠点」としての役割を挙げる。同センターでは国内の大学や研究機関とも連携し、研究開発に加えて次世代を担う人材の輩出・発掘も目指すといい、さらに2024年8月に開設された「新潟イノベーションラボ」をはじめ、今後全国で展開予定のラボとも連携するなど、各自治体とも取り組みを進め、デジタル技術を用いた地方創生・活性化に貢献するとしている。