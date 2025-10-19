宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、H3ロケット7号機による新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」の10月21日打上げ中止を決定。「打上げ当日の天候の悪化が予想されるため」と理由を説明している。
また、「少なくとも10月23日までは天候の回復が見込めないため、新たな打上げ日については見通しが得られ次第、改めて案内する」としている。
