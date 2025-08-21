マウスコンピューターは8月21日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）より、NVIDIA GeForce RTX 5060/5070 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートパソコン 「G TUNE P5」シリーズを販売開始した。

本体カラーはブラックとホワイトの2色を用意しており、追加のカラーとしてレッドが提供される予定。

「G TUNE P5」シリーズ（イメージ）

NVIDIA GeForce RTX 5060/5070 Laptop GPUを搭載

新製品はRTX40シリーズからさらに進化したNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUおよびNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、AI性能を強化したNVIDIA Blackwell アーキテクチャによる第5世代Tensorコアを搭載している。

DLSS4をはじめとするニューラルレンダリングによりフレームレートを維持しやすく、これまで以上に高いパフォーマンスを発揮するという。

「G TUNE P5-I7G60BK-C」（ブラック）、「G TUNE P5-I7G60WT-C」（ホワイト）は、インテル Core i7 13620H プロセッサー、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU、16GBメモリ、500GB NVMe Gen4×4のM.2 SSDを搭載し、価格は20万9,800円から（税込）。

「G TUNE P5-I7G70BK-C」（ブラック）、「G TUNE P5-I7G70WT-C」（ホワイト）は、インテル Core i7 13620H プロセッサー、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4のM.2 SSDを搭載し、価格は25万9,800円から（税込）。

最新GPUを搭載しながらも、手にしやすい価格帯となっている。

アスペクト比16:9の液晶パネル搭載

また、同製品はeスポーツタイトルや競技シーンで需要の高いアスペクト比16:9の液晶パネルとリフレッシュレート165Hz対応の液晶を搭載している。そのため、余計な設定を考えることなくゲームをプレイすることができる。

FPSや格闘ゲームなどのフレームレートを重視するタイトルでも外部モニターを使用することなく滑らかな映像表現が可能。