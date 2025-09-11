マウスコンピューターは9月11日、ゲーミングパソコンブランド“NEXTGEAR”(呼称:ネクストギア)より、ブランド初のフルタワー型デスクトップパソコンとミニタワー型デスクトップパソコンの筐体デザインをリニューアルして販売開始した。

フルタワー型開発の背景

NEXTGEARが2023年7月に誕生して以来、PCゲーム市場では高いスペックを求めるゲームタイトルが急増し、多くの顧客から「もっと手の届きやすい価格で、最新のゲームを快適に楽しめるパソコンが欲しい」という声が上がるようになったという。

こうした顧客のニーズに応える形で、手の届きやすい価格で高性能なグラフィックスカードを搭載することができるフルタワーケースが開発された。さらに、NEXTGEARブランド設立後、初めてミニタワーケースもリニューアルした。

NEXTGEARの初のフルタワーケースのイメージ

NEXTGEARのリニューアルされたミニタワーケースのイメージ

新ケースの特徴

両モデルとも、フロント部分にメッシュ構造を採用することでエアフローに優れているという特徴を備える。また、NEXTGEAR のテキストロゴ入りガラスサイドパネルと、全10種類のカラーパターンを選べるRGBファンをすべてのモデルに標準装備している。パソコン本体のカラーは、ホワイトとブラックから選択可能。

フルタワーパソコン「NEXTGEAR HD-A7A70」は、AMD RyzenTM 7 9800X3D プロセッサ、AMD RADEONTM RX 9070、32GB メモリ、1TB M.2 SSD を搭載して30万9,800円(税込)より。

ミニタワーパソコン「NEXTGEAR JG-A7G60」は、AMD RyzenTM 7 5700X プロセッサ、NVIDIA GeForce RTXTM 5060、16GB メモリ、1TB M.2 SSD を搭載して14万9,800 円(税込)より。