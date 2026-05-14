マウスコンピューターと日本 e モータースポーツ機構は5月14日、JeMO が主催するJAF公認 e モータースポーツリーグ「UNIZONE」において、ゲーミングパソコン「G TUNE」が当たるプレゼントキャンペーンを共同で実施すると発表した。

キャンペーンの概要

同キャンペーンは、UNIZONEリーグ戦期間中に実施されるイベントや配信と連動し、継続的に情報発信を行う。

リーグ戦配信映像内や公式 SNS、イベント会場などを通じてキャンペーン情報を発信し、専用ランディングページへの誘導を行う。

イベントごとに発表されるキーワードを応募時に入力することで、同一応募者でも複数応募が可能となり、ユーザーの継続的な参加を促す。

キャンペーンの狙い

今回の取り組みは、UNIZONE のリーグ戦を通じたファン層拡大と競技人口の創出、同社のゲーミングブランド「G TUNE」の認知拡大とブランド価値向上を目的としている。

両者はキャンペーンを通じ、eモータースポーツの魅力を体験できる機会を創出する。また、JeMOが推進するクリーンで新しいモータースポーツ文化としてのeモータースポーツの普及に、共同で取り組むことにより、認知拡大にとどまらず、実際の競技参加者の増加につなげる。

マウスコンピューターはUNIZONEをどう支援しているか

マウスコンピューターはUNIZONE 開幕シーズンより競技用機材としてゲーミングパソコンを提供し、リーグ運営および競技環境をサポートしている。

競技用パソコンの安定したパフォーマンスは、選手が実力を最大限に発揮できる環境づくりに寄与し、公平性の高いリーグ運営に貢献している。