マウスコンピューターは5月14日、スリムケースを採用したデスクトップPC「mouse SHシリーズ」にホワイトカラーを追加し、新モデルを販売開始した。

横幅99ｍｍのスリムなボディ

同シリーズは、横幅99ｍｍのスリムな筐体に、本体前面に各種インタフェースを配置しているため、アクセスがスムーズだ。

周辺機器との接続に便利なType-CのUSB3.0ポートを1つ、Type-AのUSB3.0ポートを2つ、ヘッドセット端子（4極/CTIA準拠）を備えている。

また、データの取り込みに便利なSDメモリーカードリーダーを前面に標準で搭載している。

DVDスーパーマルチドライブやBlu-rayディスクドライブをカスタマイズで搭載可能。

主要スペック

mouse SH-I3U01（ホワイト）は、Windows 11 Home 64ビット、インテル Core i3 プロセッサー 14100、インテル UHD グラフィックス 730、メモリ16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)、M.2 SSD：500GB (NVMe)を搭載。WEB販売価格は19万4,800円(税込)。

mouse SH-I7U01（ホワイト）は、Windows 11 Home 64ビット、インテル Core i7 プロセッサー 14700、インテル UHD グラフィックス 770、メモリ16GB (16GB×1 / シングルチャネル)、M.2 SSD：500GB (NVMe Gen4×4)を搭載。WEB販売価格は24万9,800円(税込)。