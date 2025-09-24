サポート終了後のWindows 10利用に備える

2025年10月14日をもってWindows 10のサポートが終了する。企業ユースであればサブスクリプションを支払うことでサポートの延長が可能だが、リーズナブルとは言えない価格設定になっている。個人ユーザーも特定の条件を満たすことで1年間の猶予を得ることができるが、当然ながらMicrosoftサービスへの依存を強めるような条件が必要とされている(参考「Windows 10を無償で延長する方法 - 拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)の登録方法 | TECH+（テックプラス）」)。

基本的にはWindows 11のシステム要求を満たすPCを用意し、Windows 11に移行する必要がある。しかしながら、現実問題としてサポート終了後もWindows 10を使い続ける必要があるケースもある。そうしたケースの場合は、サポートが終了となる前に一つ保険をかけておこう。

Windows 10サポート終了前に準備すべき「インストールメディア」

やむない理由でWindows 10を使い続ける場合でも、使えば使うだけWindows 10の調子は悪くなっていくことが予測される。そうした場合に効果的な対処方法は「Windows 10の再インストール」だ。しかしながら、サポート終了後には再インストールに必要となるWindows 10のISOイメージがダウンロードできなくなる可能性がある。

Windows 10を可能な限り使い続ける必要があるのであれば、Windows 10を再インストールできるよう、インストール用のISOイメージを手元に確保しておかなければならない。そして、そのデータは2025年10月14日以降、入手できなくなる可能性がある。準備するなら今が最後のチャンスかもしれない。

Windows 10インストールメディアのダウンロード方法

それでは、Windows 10インストールメディアのダウンロード方法を紹介しよう。まず、Windows 10のインストール用ISOイメージファイルをダウンロードするには「Windows 10 のダウンロード」にアクセスする。

Windows 10 のダウンロード

「今すぐダウンロード」をクリックし、インストールメディアクリエーションツールをダウンロードする。

インストールメディアクリエーションツールのダウンロード

インストールメディアクリエーションツールをダウンロードしたら起動し、管理者権限での実行を許可する。

インストールメディアを作る場合には「別のPCのインストールを作成する (USBフラッシュドライブ、DVD、またはISOファイル)」を選択する。

本稿執筆時点で、4.55GBほどのインストールメディア(ISOファイル)がダウンロードされた。ダウンロードしたISOファイルは誤って削除することがないストレージへコピーしておく。念のため2カ所にコピーしておくとよい。Windows 10の再インストールが必要になった際は、このISOファイルを対象PCでインストールに使用できる形式のメディアへ適切にデプロイし、インストールを実行する。

迫る2025年10月14日、Windows 10ユーザーが今すべきこと

繰り返しになるが、基本的にはWindows 11へ移行することが望ましい。サポートが終了したWindows 10を使い続けることはセキュリティの面で推奨できない。サイバー攻撃者にとってサポートが終了したWindows 10は格好の攻撃対象だ。できる限りサポートが継続しているオペレーティングシステムへ移行することが望ましく、現実的にWindows 10からの移行先はWindows 11だ。

しかしながら、現実問題としてWindows 10を使い続けなければならないケースが存在していることも間違いがない。その場合は、いざというときに備えておくべきだ。Windows 10のISOイメージは2025年10月14日以降はダウンロードできなくなる可能性がある。その日に備えておくために、行動を起こすなら今が最後のチャンスかもしれない。