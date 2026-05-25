Claude Codeは、自然言語の指示でコードの生成や修正を進めてくれる、Anthropic社の自律型AIエージェントです。単体でもファイルの読み書きやWeb検索をこなせますが、「MCPサーバー」という仕組みを追加することで、その活用範囲は一気に広がります。

本記事では、大澤文孝氏の著書『開発効率をアップする！ Claude Code 実用入門』（マイナビ出版、2026年5月19日発売）から、MCPサーバーの概念と、その代表的な活用例を紹介します。

Claude Codeは単体ツールではない

Claude Codeには、ファイル操作（Read / Write / Edit）、コマンド実行（Bash）、Webアクセス（WebFetch / WebSearch）といったツールが内蔵されています。日常的な開発作業の多くは、これらのツールだけで完結します。

一方で、Claude Codeだけでは届かない作業領域も存在します。

たとえば、「Webブラウザを操作すること」「データベースに直接接続すること」「Slackにメッセージを送ること」などです。こうした作業は、Claude Codeに「MCPサーバー」と呼ばれる機能を追加することで実現できます。

Clode Codeの内蔵ツールだけでは対応できない領域にどうやって手を伸ばすのか。そこにアプローチする仕組みがMCPサーバーです。

MCPサーバーとは何か──「頭脳」に「目と手足」を追加する

MCPサーバーの「MCP」とは、「Model Context Protocol」の略称です。AIに新しいツールを追加するためのオープンな規格であり、Claude Codeの動作の中核である「agenticループ」に対して、新たな機能を組み込むための仕組みです。

同書では、この関係を次のように説明しています。

Claude Codeは「agenticループ」と呼ばれる仕組みで、プロンプトで指示された作業を遂行します。 MCPサーバーは、「MCP（Model Context Protocol）」と呼ばれる規格に則って、データをやりとりするプログラムです。「PDFファイルの読み書き」「データベースへのアクセス」「Webブラウザを経由してアクセス」「Slackへの投稿」など、さまざまなMCPサーバーが公式・非公式問わず公開されており、それらを組み込むことで、Claude Codeに機能を追加できます。いわば、Claude Codeという「頭脳」に、「目や手足」などを追加できるのです。

Claude Codeに機能を追加する「MCPサーバー」（同書より画像引用）

MCPサーバーには「ローカル型（stdio型）」と「リモート型（HTTP型）」の2種類があります。ローカル型は自分のPC上で動作するため通信が必要なく、高速で、セキュリティの問題も限定的です。一方、リモート型は外部サーバーで提供されるため設定すれば使える手軽さがありますが、認証や通信の扱い、セキュリティ面には注意が必要です。

悪意のあるMCPサーバーは、Claude Codeから届いたデータを外部に流出したり、Claude Codeに対する返信に、機密情報を漏洩するようなプロンプトを埋め込んで返す可能性もあります。

提供元の信頼性や評判を確認し、怪しいものを使わないことが大切です。

どんなMCPサーバーがあるのか

MCPサーバーは、大きく「企業公式」「コミュニティ製」「自作」の3つに分類できます。

企業が公式に開発・公開しているものは品質が高く、最新版への対応も頻繁です。同書では、代表的な企業公式MCPサーバーとして以下が紹介されています。

MCPサーバー 提供元 できること Playwright MCP Microsoft社 Webブラウザの自動操縦 GitHub MCP GitHub社 Issue・PR・リポジトリの操作 Slack MCP Slack社 メッセージの送受信・チャンネル操作 Figma MCP Figma社 デザインファイルの取得・解析 Notion MCP Notion社 ページ・データベース操作 （同書より表引用）

このほか、コミュニティが開発したMCPサーバーも多数公開されています。さらに、MCPはオープンな規格であるため、自社のシステムに合わせて独自のMCPサーバーを構築することも可能です。

MCPサーバーを「使う場合」と「使わない場合」

ここで疑問が浮かぶかもしれません。MCPサーバーを使わなくても、Claude Codeは多くの操作を実行できるのではないか、という点です。

同書では、この疑問について率直に説明しています。

実は、MCPサーバーを追加しなくても、Claude Codeは、ほとんどの操作を遂行できます。なぜなら、内蔵されている「Bashツール」は、さまざまなコマンドを実行できるからです。

その上で、MCPサーバーを使う場合との違いを「効率」と「コンテキスト消費量」の観点から整理しています。

効率：コード生成や環境構築の試行を減らせる

コンテキスト消費：必要なデータだけ取得できる

観点 MCPサーバーなし（Bash実行） MCPサーバーあり セットアップ 不要 MCPサーバーの登録が必要 コンテキスト消費 多い（全結果が流入） 少ない（必要な分だけ取得） 大きなデータの扱い 苦手（コンテキスト上限あり） 得意（ページ単位・件数指定で取得） 小さなタスク 手軽 やや大がかり 繰り返しアクセス 毎回スクリプト実行 ツールの効率的な呼び出し （同書より表引用）

同書の結論は明快です。

Claude CodeはBashツールを使って、さまざまなコマンドを実行できるので、MCPサーバーは「あると便利だけれども、なくてもなんとかなる」ものです。しかしブラウザ操作のように、Bashツールでは代替しにくいものもあります。

ブラウザテストをClaude Codeに任せる

Bashツールでは代替しにくい領域の代表例がブラウザを直接操作する処理です。

Playwright MCPとは

ブラウザ操作を担う仕組みとして用意されているのが「Playwright MCP」です。

「Playwright MCP」は、Microsoft社が開発しているブラウザ自動操作ツールの「Playwright」を、MCPサーバー対応にしたものです。 Playwrightを直接使う場合は、自分でコードを書く必要がありますが、Playwright MCPを使えば、Claude Codeに「このページを開いて」と自然言語で指示するだけで、裏側でPlaywrightが動いてブラウザを操作してくれます。 Playwright MCPを導入すると、Claude Codeに以下の機能が追加されます。

Webページを開いて、内容を読み取る

フォームに入力する

ボタンをクリックする

ページのスクリーンショットを撮る

ページの構造を解析する

自然言語だけでブラウザを操作する

同書では、お問い合わせフォームへの入力から送信までの一連の操作を、自然言語の指示だけで行う実例が紹介されています（下図参照）。

Playwright MCP導入後、Claude Codeに対してフォーム入力や送信といった一連の操作を指示すると、実際にブラウザを操作し、画面遷移まで含めて実行します。

スクリーンショット付き報告書の自動生成

特に実務でインパクトが大きいのが、テスト報告書の自動生成です。

ソフトウェア製品を納品する場面では、「正しく動作することを検査した」という証として、「スクリーンショット付きのドキュメント」を顧客に提出しなければならないことがあります。こうしたドキュメントを作るには、テストケースが書かれたExcelシートに、手作業でスクリーンショットを貼り付けていく必要があり、とても労力がかかります。 しかしClaude Code＋Playwright MCPを使えば、Claude Codeが実際にブラウザを使ってアクセスして、そのスクリーンショットを貼り付けてくれるため、作業効率を大幅に向上できます。

テストケースの実行、ブラウザ操作、スクリーンショットの取得、結果の記録など、従来は人間の手で行っていた工程をClaude Codeがまとめて実行します。Playwrightのコードを1行も書く必要はありません。

まとめ：MCPサーバーは「AIの作業領域」を広げる

MCPサーバーを使うことで、Claude Codeは、コードを作るだけでなく、「さまざまな自動化を実現できる道具」になります。

コーディングにとどまらず、ブラウザ操作や外部サービスとの連携まで任せられるようになることで、Claude Codeの活用範囲は大きく広がります。

MCPサーバーによって「何ができるか」が見えてきた次のステップは、それらをどのように組み合わせて使いこなすかです。同書では、そのための具体的な手順や活用例も詳しく解説されています。