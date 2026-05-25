Microsoftは2026年5月22日(米国時間)、Windows Insider Program向けに複数のWindows 11プレビュービルドを公開した。今回の更新では、Explorerの安定性向上やPCリセット処理の不具合修正、Dev Driveの改善などが実施されたほか、各チャネル向けISOイメージの提供も開始されている。

Windows 11新プレビュービルドではExplorer関連の改善も実施された 引用：Microsoft

Windows Insider向け新ビルド公開

Neowinは5月22日(米国時間)、「New Windows 11 preview builds bring File Explorer reliability improvements and more - Neowin」において、Windows Insider Programから新しいWindows 11ビルドがリリースされたと伝えた。

これらビルドには一般的な改善や不具合の修正、ストレージの改善、フォントの変更などを含むという。

新しいWindows 11ビルド

今回新たにリリースされたWindows 11ビルドは次のとおり。

エクスプローラー安定性向上やPCリセット不具合を修正

入力言語切り替え時などのExplorer安定性を改善

今回のビルドでは、Explorerの安定性向上に関する修正が実施された。入力言語切り替えショートカットキー「Win+Space」を閉じた場合や、複数の仮想デスクトップを切り替えた際にExplorerが不安定になる問題を修正したという。

「このPCをリセット」で処理が停止する問題も修正

設定アプリの「システム」→「回復」→「このPCをリセット」を実行した際、リセット処理が途中で停止する問題も修正された。

Microsoftは正常にリセットを完了する方法として、「クラウドダウンロード(Cloud PBR)」オプションの使用を推奨している。

Dev Driveやフォント関連も改善

Dev Driveの容量指定を改善

開発者向けストレージボリューム「Dev Drive」の作成ダイアログも改善された。容量指定の単位としてGB(ギガバイト)が追加され、大容量ストレージをより設定しやすくなったという。

この改善は、設定アプリの「システム」→「ストレージ」におけるボリュームサイズ変更機能にも導入される。

Times New Romanフォントファミリーを更新

Times New Romanフォントファミリーについては、ギリシャ語およびキリル文字における「Combining Diacritical Marks(合成可能なダイアクリティカルマーク)」の表示を改善する更新が実施された。

Microsoftによると、記号配置に関する問題を修正し、可読性や表示の一貫性向上につながるとしている。

ISOイメージも提供

Windows Insider Program参加者向けには、各チャネルの最新Windows 11ビルドをISOイメージ形式でも提供している。

Windows Updateを利用せずに最新ビルドを導入できるほか、インプレースアップグレードにも対応する。検証環境やクリーンインストール用途でも利用可能としている。