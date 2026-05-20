Windows Latestは5月16日(現地時間)、「Microsoft confirms Windows 11 KB5089549 issues due to low storage, says it's rolling out an emergency patch to fix install errors」において、Windows 11バージョン25H2および24H2向けのセキュリティ更新プログラム「KB5089549」に不具合が存在すると報じた。

ユーザーが更新プログラムのインストールを試みるとシステムの再起動後、進捗が約35～36%に達した時点で停止し、ロールバックを開始する可能性があるという。

Windows Update適用時のエラーを示すイメージ 出典：Microsoft

発生している不具合とエラー内容

Microsoftはこの不具合を認め、サポートドキュメント「May 12, 2026—KB5089549 (OS Builds 26200.8457 and 26100.8457) - Microsoft Support」を更新。既知の不具合一覧に情報を追加した。

この発表によると一部のデバイスでは、エラーコード「0x800f0922」が発生してインストールに失敗する可能性があるという。画面上には「Something didn't go as planned. No need to worry--undoing changes. Please keep your computer on.(何かが計画通りに進行しませんでした。心配不要です、変更を戻しています。コンピューターの電源は入れたままにしてください。)」と表示され、システムはロールバック後に再起動すると報告している。

原因はEFIシステムパーティションの空き容量不足(10MB以下)にある。ユーザーはログ「C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log」を調査することで、空き容量不足の記録を確認可能とされる。

原因はEFIシステムパーティションの空き容量不足

原因は既報においてRedditユーザーが指摘していた内容と同じであり、Microsoftの説明により、この指摘を裏付ける形となった。また、同ユーザーが示した解決策も正確で、有効に機能すると推測される。しかしながら、EFIシステムパーティションを操作するこの解決策はリスクが高く推奨されない。

なお、不具合を誘発する根本的な原因として、Windows LatestはOEM (Original Equipment Manufacturing)が提供するファームウェアアップデートの残留物や、複数のWindowsバージョンおよびLinuxの同一デバイスへのインストールを指摘している。

Microsoftが回避策を公開、再起動で改善する可能性も

Microsoftは公式発表の中で、2つの回避策を公開した。1つはレジストリーを修正し、インストールを可能にする方法。もう一方は「既知の問題のロールバック(KIR: Known Issue Rollback)」を待つ方法とされる。

いずれも根本的な解決にはほど遠いが、KB5089549のインストールを可能にする。前者は上級者向けとなるため、通常は後者を選択することになる。

既知の問題のロールバックはすでにコンシューマー向けおよび管理対象外の企業向けデバイスに配信されており、インターネットに接続した状態であれば自動的に適用される。Microsoftは「再起動すると修正がより早く適用される」と述べており、KB5089549のインストールを試みる場合は、事前に1度再起動してから実施することが推奨される。