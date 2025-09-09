日立製作所の鉄道システム事業を担う日立レールは9月8日(米国現地時間)、米・メリーランド州で、デジタル強化に3000万ドル(約44億円)以上を投資した、月間20両の鉄道車両を製造可能な最先端のデジタル工場を本格稼働したことを発表。同日に開所式を行った。

日立デジタル技術のショーケースとなる新工場

今回本格稼働開始が発表された新工場は、米国首都圏北部のメリーランド州ヘイガーズタウンに位置し、ワシントンD.C.地域をはじめ、ボルチモアやフィラデルフィアなど北米各地の顧客向けに高品質な鉄道車両の製造・納入を行う。

なお同工場は、太陽光パネルの活用と100％再生可能エネルギー調達契約により、CO 2 排出ゼロを実現するとともに、AIシステムによってエネルギー消費効率が常時監視・最適化されている。また開設初日から埋立廃棄物ゼロで運営されており、太陽光発電によって年間約80万kgのCO 2 削減効果が見込まれるとする。

日立によれば、30万7000平方フィート(約2万9000m2)もの面積を有する同工場における総投資額は1億ドル(約148億円)に上り、そのうち3000万ドルはデジタル強化に充てられた。今回の本格稼働により約1300人の雇用が支えられ、うち最大460人の日立レール従業員は、AIやスマート製造技術の革新を進める役割を担うといい、最先端技術を導入することで、働く人に配慮しつつデジタルで最適化された次世代型工場を実現しているとのこと。これらの直接・間接および波及的な雇用によって、年間約3億5000万ドル(約518億円)の経済効果が創出されるとする。

またヘイガーズタウン工場には、日立が掲げる“One Hitachi”のテクノロジーを体感できる、没入型でインタラクティブなカスタマーエクスペリエンスセンターを併設。同工場に導入された品質・工程管理を最適化する各種デジタル技術に加え、最新の信号システムから、AIで鉄道アセットの最適化を図るHMAXプラットフォームまで、“Lumada 3.0”を体現する日立のソリューション群がショーケース化されている。

日立グループは、新工場で活用されている高度なソリューションを顧客やパートナーに広く紹介することで、北米をはじめとする顧客の課題解決を推進するとともに、HMAXをさらに幅広い産業・事業分野に拡大・展開していくとしている。