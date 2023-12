ASMLは12月22日(欧州時間)、高NA EUC露光装置のプロトタイム初号機を当初の予定どおりにIntelに向けて出荷したことをX(旧Twitter)にて明らかにした。

A decade of groundbreaking science and systems engineering deserves a bow! 🎀 We're excited and proud to ship our first High NA EUV system to @intel . ✈️🌎 pic.twitter.com/wtVn4fmq9D

Intelが10月23日(米国時間)に、米国オレゴン州ヒルズボロにあるIntelゴードン・ムーア・パークの最先端半導体技術開発・試作施設である「D1Xファブ」に、世界初となる高NA EUV露光装置のプロトタイプを2023年末までに導入すると発表していたが、それが実際にスケジュール通りにASMLより出荷されたこととなる。

ASMLはX上にクリスマスラッピングを模した赤いリボンがまかれた装置輸送用のコンテナの画像とともに、「Intelに初の高NA EUV露光装置を出荷できることに興奮しており、誇りに思う」とのコメントを投稿。Intel側も、同社の公式X上にて、この投稿を引用する形で、「これは私たちの欲しいものリストの一番上にありました! 最初の高NA EUV露光装置を受け入れることは、半導体製造を加速する上で極めて重要なステップです。私たちと一緒にこの旅を続けてくれてありがとう」とコメントを投稿しているほか、Inetl Newsの公式Xでも「『ムーアの法則』を前進させる高NA EUV露光技術の実用化が待ち遠しい」と高NA EUV露光装置を歓迎するコメントを投稿している。

This was at the top of our wish list! 🎁



Receiving the first High NA EUV system is a pivotal step in accelerating semiconductor manufacturing. Thank you @ASMLcompany for continuing in this journey with us. https://t.co/s5TpzX6Etz