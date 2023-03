アフレルは、家庭学習向け教材「ロボット・プログラミング 春の応援キャンペーン」をスタートした。キャンペーン実施期間は4月10日注文分まで。同キャンペーンは、「教育版レゴ マインドストーム EV3 for home」と「レゴ WeDo2.0 for home」の購入者を対象として実施される。

教育版レゴ マインドストーム EV3 for home キャンペーン特典

「教育版レゴ マインドストーム EV3 for home」のキャンペーン特典としては、EV3 for home デビューセット購入者全員に、アイデアモデル編ワークブック2冊がプレゼントされる。さらに、デビューセットに追加して発展的な課題にチャレンジできるEV3 for home ロボコンセットを同時購入で、WROブロックセットがプレゼントされる。また、同時購入特別セット価格として、EV3 for home デビューセットが標準価格6万2,500円のところ特別価格6万1,340円(税別)、EV3 for home ロボコンセットが標準価格8万4,340円のところ特別価格8万2,000円(税別)での提供となる。

レゴ WeDo2.0 for home キャンペーン特典

また、「レゴ WeDo2.0 for home」のキャンペーン特典としては、WeDo2.0 for home購入者にロボットの世界観をイメージしたA1ポスターサイズワークマットと、入門プロジェクトに登場する「科学探査機マイロ」のミニマスコット、レゴエデュケーションオリジナル非売品ノートがプレゼントされる。

キャンペーンの詳細、購入方法についてはアフレルキャンペーンWebページにて確認することができる。