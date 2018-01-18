「VAIO」の最新情報・話題まとめ
2019年04月04日(木)
VAIOが欧州6カ国で販売、海外展開進める
PC本体 04/04 14:32
2019年03月22日(金)
VAIOら3社、「新宿バルト9」にVR設備を常設 - N高VR入学式も開催
自作 / テクノロジ 03/22 16:32
2019年03月08日(金)
VAIO、くまモンがレーザー刻印された「VAIO S11」 - 丸いほっぺも表現
PC本体 03/08 12:52
2019年02月20日(水)
2019年02月15日(金)
VAIO SX14レビュー - 軽いのに高性能! モバイルPCの印象が変わった
PC本体 02/15 06:00
2019年01月17日(木)
VAIO、ぬいぐるみを会話ロボットにできるプラットフォームを発表
産業機器/ロボット 01/17 14:06
VAIO、重さ999gの省スペース14型ノートPC「VAIO SX14」 - 4Kモデルも
PC本体 01/17 09:00
2019年01月16日(水)
VAIO、ワンストップソリューション「ロボット汎用プラットフォーム」
開発/エンジニア 01/16 13:16
2019年01月11日(金)
VAIO A12レビュー - 新機構の「倒れない2in1」! 使ってよかった意外なポイント
PC本体 01/11 06:00
2019年01月09日(水)
VAIOとace.がコラボ、ノートPCを吊り下げ収納する新構造ビジネスバッグ
周辺機器 01/09 16:39
2018年11月16日(金)
山田祥平のニュース羅針盤 第151回 VAIO A12は知恵と技術で完成した名機
パソコン 11/16 06:00
2018年11月15日(木)
BenQ、VAIOブランドの電子黒板を紹介 - プレミアムラインで販売
情報システム 11/15 16:46
2018年11月13日(火)
モバイルPCに追い風 - 「VAIO A12」新構造の2in1 PCが生まれた理由
PC本体 11/13 21:05
VAIO、2in1でも倒れにくい”オールラウンダー”な12.5型PC
PC本体 11/13 13:00
2018年11月01日(木)
VAIO、BenQが電子黒板事業で提携、VAIOブランドで法人に販売
情報システム 11/01 11:07
2018年10月29日(月)
赤いVAIOの妖艶 - 写真で見る「VAIO S11 | RED EDITION」
PC本体 10/29 17:17
2018年08月30日(木)
2018年07月06日(金)
VAIO、LTE over IP技術を使った「VAIO Secure SIM」を10月提供
周辺機器 07/06 15:08
2018年06月26日(火)
2018年06月18日(月)
VAIOの13.3型ノートPCが周波数免許不要の1.9GHz帯LTE「sXGP」に対応
PC本体 06/18 19:28
2018年06月05日(火)
VAIO、11.6型/13.3型/15.5型「VAIO S」に15モデル追加、値下げも
PC本体 06/05 17:16
2018年04月11日(水)
VAIO、11.6型/13.3型ノートPCにCore i5-8250Uとメモリ4GBモデル
PC本体 04/11 14:30
2018年04月10日(火)
VAIO PCの情報漏えい対策ソリューション、SMSでのデータ消去に対応
セキュリティ対策 04/10 15:01
2018年04月03日(火)
[2018年春]注目したい&買ってみたいWindows PC - 13.3型モバイル編
PC本体 04/03 08:48
2018年03月20日(火)
2018年01月20日(土)
「VAIO S13」独自チューンの効果は? ベンチマークでチェック!
PC本体 01/20 10:37
2018年01月18日(木)
VAIOの11.6型ノートPC「VAIO S11」に新色ピンク、全5色展開に
PC本体 01/18 15:37
VAIO S11/S13に天板ロゴが黒色の特別モデル「ALL BLACK EDITION」
PC本体 01/18 09:53
VAIO、独自チューニングを施した第8世代Core搭載ノートPC
PC本体 01/18 09:15
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