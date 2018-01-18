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お知らせ

「VAIO」の最新情報・話題まとめ

VAIOに関するニュース、レビューをお届け。薄型軽量モバイルPCからWindows 10 Mobile搭載スマートフォンまで、最新の製品を網羅。

2019年04月04日(木)

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VAIOが欧州6カ国で販売、海外展開進める

PC本体 04/04 14:32

2019年03月22日(金)

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VAIOら3社、「新宿バルト9」にVR設備を常設 - N高VR入学式も開催

自作 / テクノロジ 03/22 16:32

2019年03月08日(金)

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VAIO、くまモンがレーザー刻印された「VAIO S11」 - 丸いほっぺも表現

PC本体 03/08 12:52

2019年02月20日(水)

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「VAIO SX14」ALL BLACK EDITIONレビュー - これぞ完成形! 無刻印ASCII配列キーボードがアツい

PC本体 02/20 06:00

2019年02月15日(金)

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VAIO SX14レビュー - 軽いのに高性能! モバイルPCの印象が変わった

PC本体 02/15 06:00

2019年01月17日(木)

Top

VAIO、ぬいぐるみを会話ロボットにできるプラットフォームを発表

産業機器/ロボット 01/17 14:06

Top

VAIO、重さ999gの省スペース14型ノートPC「VAIO SX14」 - 4Kモデルも

PC本体 01/17 09:00

2019年01月16日(水)

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VAIO、ワンストップソリューション「ロボット汎用プラットフォーム」

開発/エンジニア 01/16 13:16

2019年01月11日(金)

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VAIO A12レビュー - 新機構の「倒れない2in1」! 使ってよかった意外なポイント

PC本体 01/11 06:00

2019年01月09日(水)

Top

VAIOとace.がコラボ、ノートPCを吊り下げ収納する新構造ビジネスバッグ

周辺機器 01/09 16:39

2018年11月16日(金)

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山田祥平のニュース羅針盤 第151回 VAIO A12は知恵と技術で完成した名機

パソコン 11/16 06:00

2018年11月15日(木)

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BenQ、VAIOブランドの電子黒板を紹介 - プレミアムラインで販売

情報システム 11/15 16:46

2018年11月13日(火)

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モバイルPCに追い風 - 「VAIO A12」新構造の2in1 PCが生まれた理由

PC本体 11/13 21:05

Top

VAIO、2in1でも倒れにくい”オールラウンダー”な12.5型PC

PC本体 11/13 13:00

2018年11月01日(木)

Top

VAIO、BenQが電子黒板事業で提携、VAIOブランドで法人に販売

情報システム 11/01 11:07

2018年10月29日(月)

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赤いVAIOの妖艶 - 写真で見る「VAIO S11 | RED EDITION」

PC本体 10/29 17:17

2018年08月30日(木)

Top

VAIOに赤×黒カラーの特別モデル! 11.6型モバイル「VAIO S11 | RED EDITION」

PC本体 08/30 09:00

2018年07月06日(金)

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VAIO、LTE over IP技術を使った「VAIO Secure SIM」を10月提供

周辺機器 07/06 15:08

2018年06月26日(火)

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「エヴァ」や「おそ松さん」がVRに! 映画館の5.1chサラウンドで臨場感「映画館でVR!」7月2日スタート

周辺機器 06/26 22:35

2018年06月18日(月)

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VAIOの13.3型ノートPCが周波数免許不要の1.9GHz帯LTE「sXGP」に対応

PC本体 06/18 19:28

2018年06月05日(火)

Top

VAIO、11.6型/13.3型/15.5型「VAIO S」に15モデル追加、値下げも

PC本体 06/05 17:16

Top

VAIOが新興アジア市場に再参入! 「快」を提供する日本品質をアピール【COMPUTEX TAIPEI 2018】

PC本体 06/05 10:46

2018年04月11日(水)

Top

VAIO、11.6型/13.3型ノートPCにCore i5-8250Uとメモリ4GBモデル

PC本体 04/11 14:30

2018年04月10日(火)

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VAIO PCの情報漏えい対策ソリューション、SMSでのデータ消去に対応

セキュリティ対策 04/10 15:01

2018年04月03日(火)

Top

[2018年春]注目したい&買ってみたいWindows PC - 13.3型モバイル編

PC本体 04/03 08:48

2018年03月20日(火)

Top

[2018年春]注目したい&買ってみたいWindows PC - 15.6型ノートPC ハイエンド編

PC本体 03/20 16:07

2018年01月20日(土)

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「VAIO S13」独自チューンの効果は? ベンチマークでチェック!

PC本体 01/20 10:37

2018年01月18日(木)

Top

VAIOの11.6型ノートPC「VAIO S11」に新色ピンク、全5色展開に

PC本体 01/18 15:37

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VAIO S11/S13に天板ロゴが黒色の特別モデル「ALL BLACK EDITION」

PC本体 01/18 09:53

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VAIO、独自チューニングを施した第8世代Core搭載ノートPC

PC本体 01/18 09:15

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