VAIOは10月23日、同社モバイルPCにeSIMを組み合わせた法人向けMVNOサービス「5年間無制限データ通信付モデル」において、今後NTTドコモ回線が選択できるモデルを提供すると発表した。提供時期は2025年11月中旬以降の見込み。

対象となる14型モバイルPC「VAIO Pro PK」

対象PCでau回線／ドコモ回線のいずれかが選べるように

VAIOの「5年間無制限データ通信付モデル」には、KDDIの法人向け通信サービス「ConnectIN」（コネクティン）が採用されている。PCの購入代金に一定期間の通信料金が含まれており、契約期間中は追加料金なしでデータ通信が使い放題となる。なお利用期間はPCメーカーが独自に決定する。

今回、ConnectINが新たにNTTドコモ回線を追加し、eSIMに対応したVAIOの対象モデルでは今後「au回線」「NTTドコモ回線」のいずれかが選べるようになる。具体的な対象モデルは下記の通り（eSIM対応モデルのみ）。

VAIO Pro PK-R （VJPKR1シリーズ）

VAIO Pro PK （VJPK23シリーズ／VJPK25シリーズ）

VAIO Pro PJ （VJPJ23シリーズ／VJPJ25シリーズ）

VAIO Pro PG （VJPG32シリーズ）

5年間無制限データ通信付モデルの販売実績は好調

VAIOによると、2025年3月から提供している「5年間無制限データ通信付モデル」の販売実績は好調だという。VAIOでは「通常のデータ通信契約と比べ大幅にコストを抑えられるだけでなく、オンライン開通手続き、eSIM活用等により管理者の運用の手間も削減できる」とメリットを紹介している。