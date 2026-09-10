VAIO Tは、インテルのCore Ultra シリーズ3（開発コード名：Panther Lake）を搭載するモバイルノートPCです。今回試用したのはVAIOが特別仕様として展開してきた深い藍色「勝色」をまとったモデル。発表に先駆けてVAIOより実機をお借りできたので、外観と使い勝手を中心にレビューをお送りします。

VAIO T（勝色特別仕様）

なお試用したのは製品版に先立つ貸出機のため、各種設定が製品版と異なる可能性があります。また試用機には、VAIOが2026年8月に発表した健康管理機能「VAIOウェルネスケア」は搭載されていませんでした。

角度をつけると青が立ち上がる勝色の天板

まず目を奪われるのが本体の色です。勝色は藍を何度も染め重ねた濃紺を指す日本の伝統色で、本機の天板も真正面から見るかぎりはほとんど黒に見えます。ところが少し角度をつけると、光が当たった部分だけが紫がかった青にすっと浮かび上がります。常に主張してくる色ではありません。ふとした瞬間に美しさが顔を出す、そんな仕上がりです。

素材はアルミで、表面には細かなヘアライン加工が施されています。金属らしい硬質な手触りに、髪の毛ほどの細さで走る筋目が重なります。手に触れた瞬間に質感の高さが伝わってきました。天板を横切るラインもアクセントとして働いていて、単調な一枚板になっていません。

一方で指紋はかなり目立ちます。濃い色と光沢を抑えた仕上げの組み合わせなので、触れた場所がそのまま跡になります。見た目の美しさを保ちたいなら、クリーニングクロスを一緒に持ち歩くくらいの気構えでいるとよさそうです。

本体の重量は実測で1288.5gでした。1kgを切るモバイルノートが増えている中では軽量級とまでは言えません。ただ毎日カバンに入れることをためらう重さでもなく、ポートを削らずにこの厚みへ収めたぶんの重さだと考えれば納得です。

付属のACアダプターは65W出力のUSB Type-C仕様です。ケーブル込みの実測重量は195.5gと軽く、本体と合わせても1.5kgを下回ります。

付属する65W出力のUSB Type-C ACアダプター。実測重量は195.5g

薄型ながらも有線LANとHDMIも搭載

薄型の筐体ながらインターフェースは充実しています。左側面にはUSB Type-C、USB Type-A、排気口、セキュリティロックスロットを配置します。

右側面には3.5mm音声ジャック、USB Type-A、HDMI、有線LAN（RJ-45）、USB Type-Cが並びます。USB Type-CもUSB Type-Aも左右に1基ずつという配置で、どちら側から挿しても使えます。

有線LANポートは薄型機だと真っ先に外される部品ですが、本機は残しました。会議室や出張先のホテルなど、無線が詰まりやすい場所ほどありがたみが増します。映像出力のHDMIも独立して用意されているため、プロジェクターにつなぐたびに変換アダプターを探す必要がありません。ハブを持たずに出かけられる構成です。底面はスピーカーと排気口、そしてヒンジまわりがすっきり見える作りです。

かな刻印のないJIS配列は打鍵も静か

キーボードはJIS配列です。JIS配列を後から押し込んだ機種だとエンターキーの周りが窮屈になりますが、本機はボディそのものがJIS配列に合わせて設計されているため、普段づかいのキーボードから乗り換えても違和感なく打てました。

キートップにかな刻印がないのも本機の特徴です。アルファベットと記号だけのすっきりした見た目で、勝色の筐体とよく馴染みます。

打鍵感も好印象でした。薄型の筐体から想像するより、キーは見た目以上に深く沈みます。底打ちの衝撃にも角がなく、打鍵音は控えめです。長文を打ち続けても手応えが物足りなくならない、しっかりとしたキーボードだと感じました。

電源ボタンはキーの列から離れた右上に独立して置かれています。BackspaceやDeleteの近くに電源ボタンを配置する製品では押し間違いが起こりがちですが、本機ではその心配がありません。試用中に誤って押した場面は一度もありませんでした。

グレアパネルは発色と引き換えに映り込む

ディスプレイの発色は良好です。階調がつぶれず色が濁る感じもありません。写真を眺めたり資料に画像を貼り込んだりする用途で、色味に不満を覚える場面はないでしょう。

表面は光沢のあるグレア仕上げです。発色の鮮やかさや黒の締まりはグレアならではですが、そのぶん照明や窓の映り込みは避けられません。屋内の落ち着いた環境では気になりませんでしたが、明るい窓際やカフェのように光源が背後へ回る場所では角度を調整したくなる場面があります。映り込みを嫌う人には気になるかもしれません。また、ベゼルは最近の狭額縁化が進んだノートPCと比べるとやや太めです。

Web会議と省電力を支えるVAIO独自の機能群

本機にはVAIO独自のユーティリティが用意されています。中でも力が入っているのがWeb会議まわりです。

「VAIOオンライン会話設定」からは利用シーンに応じたモードを切り替えられます。用意されているのは4種類です。自席向けの「標準」、周囲に声を拾わせたくないときの「プライベート」、のぞき見を避けたいときの「プライバシー」、複数人で1台を囲む「会議室」。選ぶとカメラとマイクの挙動がまとめて切り替わります。カメラ側にもプライバシーモードやエコ撮影モード、逆光補正が用意されています。

この機能は専用のショートカットキーから一発で呼び出せるので、頻繁に設定を変えたいというニーズにも応えてくれます。

マイク入力にはAIノイズキャンセリングを搭載します。こちらもオンライン会話モードと連動して4つのモードを選べるほか、ノイズ低減レベルを段階的に調整できます。

スピーカー出力側にもAIノイズキャンセリングが用意されています。相手の声を聞き取りやすくするための機能で、常時動作させる「常時モード」と、マイク使用中だけ動作する「マイク連動モード」を選べます。

便利だと感じたのが「AIビジョンセンサー」です。プレゼンスセンシングとして設定できる動作は4つあります。離れたら画面をオフ、近づいたらスリープ解除、目を離したら画面を減光、そして他人ののぞき見検出です。それぞれ個別にオン／オフできます。

今回は「目を離したときに画面を暗くする」を有効にして使ってみたところ、視線を外すときちんと画面が暗くなりました。離席のたびに手動でロックする手間が省けるのはありがたく、席を立つ機会が多い環境ほど便利に感じられそうです。うるさく感じたらオフにすればいいだけなので、使う場所によって設定を変える運用がよさそうだと感じました。

電源まわりでは「いたわり充電」を搭載します。電源に接続したときの充電容量を自動、90%、80%から制限してバッテリーの劣化を抑える機能です。据え置きで使う日が多いなら、あわせて設定しておく手もあります。

バッテリー節約設定では、AIビジョンセンサーと連動した画面の減光や、カメラのフレームレートを下げるエコ撮影モードをまとめて有効にできます。この節約設定をオンにすると、バッテリー駆動時のCPUとファンの動作モードは静かさ優先に固定される仕組みです。

ベンチマークでパフォーマンスをチェック

ここからはベンチマークソフトで本機の実力を見ていきます。今回お借りした構成は以下のとおりです。

OS ：Windows 11 Pro

：Windows 11 Pro CPU ：インテル Core Ultra 7 356H

：インテル Core Ultra 7 356H メモリ ：32GB

：32GB ストレージ ：256GB NVMe SSD

：256GB NVMe SSD グラフィックス ：CPU内蔵

なお検証にあたっては、Windowsの電源モードを「最適なパフォーマンス」に、VAIOの設定のCPUとファンの動作モードを「パフォーマンス優先」に設定しています。

CPUについて、CINEBENCH R23／2024／2026を実行したところ、16コアぶんの余力がマルチスレッド側にそのまま出ました。モバイルノートのCPUとしてかなり高い水準です。シングルスレッドも落ち込みがなく、体感でも動作が引っかかる場面はほとんどありませんでした。写真の一括書き出しや動画の書き出しのように、一時的に重い処理を投げても待たされる時間は短く済みそうです。

CINEBENCH R23／2024／2026の結果

PCMark 10は事務系もクリエイティブ系も落ち込みがなく、全体が同じ高さで揃いました。ブラウザーのタブを大量に開いたまま資料をまとめるような日常的な使い方で、動作の重さに手を止められることはまずないでしょう。試用中の操作感も終始快適でした。

PCMark 10の結果

グラフィックス側はどうでしょうか。3DMarkと実際のゲームのベンチマークで確かめます。

Fire Strike、Time Spy、Steel Nomad Lightの3種を実行した3DMarkの結果

内蔵グラフィックスとして見れば、3DMarkの伸びは十分に立派です。Xe3世代に切り替わったことで、これまで内蔵GPUには荷が重かった領域まで手が届きつつあります。

ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク（1920×1080、FSR有効。標準品質・高品質・最高品質で実行）

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマーク（1920×1080。軽量品質・標準品質・高品質で実行）

ゲーム側の負荷でどこまで動くかも見ておきます。FF14はフルHDであれば、画質を欲張らないかぎり遊べる範囲に収まりました。FF15のように描画負荷が高いタイトルになると設定を落とす前提になります。もっとも本機の主戦場は仕事です。打ち合わせの合間に軽く遊ぶ、3Dを扱う業務アプリを開く、という程度なら詰まる場面は少ないはずです。

ストレージの速度はCrystalDiskMarkで測りました。搭載されているのは256GBのNVMe SSDで、シーケンシャルリードは十分に速い部類です。数GB規模のファイルを扱っても待たされる感覚はほとんどありませんでした。

CrystalDiskMarkの結果

冷却ファンの音は一般的なノートPCと同じく「サー」という音質です。負荷をかければそれなりに回りますが、耳障りな高音が混じることはなく、日常的な作業の範囲で気になる場面はありませんでした。

18時間超のバッテリー持ち

モバイルノートで気になるのがバッテリーの持ちです。電源モードとCPU/ファンの動作モードをいずれも「バランス」に、画面輝度を50%に設定したうえでPCMark 10 Battery（Modern Office）を回し切ったところ、18時間43分という結果になりました。

Modern Officeのシナリオを回し切って18時間43分。バッテリー残量99%から3%までの計測結果

18時間持つのであれば、1日の作業でバッテリー残量を気にする場面はまずありません。日帰りの外仕事なら残量表示を見ずに済みますし、一泊程度の出張なら充電器を家に置いていく判断もできます。前述のいたわり充電もあるので、据え置きで使う日が多い人は組み合わせて設定しておくとよさそうです。

外で使いたくなるまとまりの良さ

VAIO T（勝色特別仕様）は、勝色をまとったアルミ筐体にCore Ultra 7 356Hを収めたモバイルノートPCです。

今回試用してみて印象的だったのは全体のまとまりの良さでした。18時間を超えるバッテリー駆動時間があり、性能も日常的な用途では不足を感じません。有線LANやHDMIを含むポート構成のおかげでハブを持ち歩かずに済み、キーボードは長文を打っても疲れにくい出来です。

気をつけたいのは指紋の目立ちやすさです。高級感のある色と仕上げの裏返しではあるので、見た目を保ちたいならクリーニングクロスを持ち歩くとよさそうです。グレアパネルの映り込みも、使う場所によっては気になるかもしれません。

開いたときのすっきりとした佇まいも含め、細部の詰め方はさすがVAIOといえる品質。外で作業する時間が長く、ハブを持ち歩かずに一日ぶんの電源も気にしたくない人には有力な選択肢になるはずです。