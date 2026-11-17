VAIOは11月17日、法人向けノートPC「VAIO Pro」シリーズの新製品3機種を発表した。いずれも新たにIntel Core シリーズ3を採用し、AI処理への対応やバッテリー駆動時間、オンライン会議機能などを強化している。

今回発表された法人向けのVAIO新製品は、以下の3機種。いずれも11月17日10時からVAIOストアビジネスで受注を開始する。

VAIO Pro PG（VJPG33） ：13.3型のアドバンストモバイルPC

：13.3型のアドバンストモバイルPC VAIO Pro BM（VJBM13） ：16.0型のスタンダード大画面ノートPC

：16.0型のスタンダード大画面ノートPC VAIO Pro BK（VJBK13） ：14.0型のスタンダード大画面モバイルPC

VAIO Proシリーズの新製品

Intel Core シリーズ3を搭載、AI処理に対応

3機種に共通する進化点は、Wildcat Lakeのコード名で知られるIntel Core シリーズ3の採用だ。従来モデルが搭載していたCore シリーズ1／2から刷新し、最大17TOPSのNPUを内蔵したことで、AI PCに対応した。ただし、40TOPS以上のNPU性能が要件となるCopilot+ PCや、Intel vProには対応しない。

プロセッサは、Core 7 360、Core 7 350、Core 5 330、Core 5 320を用意。構成や選択条件はモデルによって異なり、一部は大企業向けの受注生産となる。

VAIOが試作機を使ったベンチマークテストでは、Core 5 330搭載の新型VAIO Pro PGが、従来のCore 5 120U搭載モデルに対して、Cinebench 2024のマルチコア性能で約13％、シングルコア性能で約14.6％向上したという。

また、3機種ともWi-Fi 7、Bluetooth 5.4に対応。USB Type-Cポートは従来のUSB 3.1対応からUSB4対応へと強化され、2ポートを搭載する。

VAIO Pro PGは1kg未満に軽量化、バッテリー駆動時間も大幅に向上

13.3型モバイルPCのVAIO Pro PGは、携帯性を重視したモデル。ディスプレイは従来と同じアスペクト比16：10、1,920×1,200ドットの13.3型ワイド液晶を搭載する。

本体は約976g～1.013kgへ軽量化（従来モデルは約1.019～1.056kg）し、最軽量構成では1kgを下回る。筐体部品の薄肉化や肉抜き、底面への軽量樹脂の採用、液晶パネルの強度向上にともなうクッション材の削減などにより、約43gの軽量化を実現した。

バッテリー駆動時間も改善。JEITA測定法3.0に基づく駆動時間は、動画再生時で従来の約8.0時間から約14.5時間、アイドル時で約21.0時間から約27.0時間に伸びた。

使い勝手の面では、新たなヒンジ機構とマグネットを組み合わせ、片手でディスプレイを開けられる「ワンハンドオープン」に対応。このほか、5GやLTEのモバイル通信に対応する構成も用意する。カラーはブラックとブロンズの2色。

VAIO Pro BM／BKは大画面と長時間駆動を両立

16.0型のVAIO Pro BMと14.0型のVAIO Pro BKは、価格と機能のバランスを重視したスタンダードモデル。

VAIO Pro BMは、アスペクト比16：10、1,920×1,200ドットの16.0型ワイド液晶を搭載。テンキー付きキーボードを採用し、オフィスでの事務作業などを想定する。

重さは約1.57～1.59kgで、従来の約1.65kgから軽量化。バッテリー駆動時間は、動画再生時で従来の約6.0時間から約9.5時間へ、アイドル時で約11.5時間から約13.0時間へと向上した。

14型のVAIO Pro BKはアスペクト比16：9、1,920×1,080ドットのフルHD液晶を備え、重さは約1.32kgと、従来モデルの約1.23kgから増加したが、バッテリー駆動時間は動画再生時で約7.7時間から約11.5時間、アイドル時で約12.5時間から約14.5時間へと伸びている。

両モデルとも本体カラーはダークメタルグレーを採用。顔認証対応のフルHDカメラや指紋認証機能、TPMなどを備える。

オンライン会議機能を改善、離席時の自動ロックにも対応

3機種共通で、オンライン会議を快適にするための機能を改善。3つのマイクを活用したAIノイズキャンセリング機能を備え、PCの正面にいるユーザーの声を優先的に集音できる。また、カメラのフレームレートを制御しオンライン会議中の消費電力を抑える「エコ撮影モード」を新たに追加した。

複数人が1台のPCを囲んでオンライン会議に参加する場合に利用する「会議室モード」も改善し、Dolby Atmosのスピーカー出力設定と連動させることで、PCの正面以外にいる参加者も相手の声を聞き取りやすくした。

人感センサーを利用する「VAIO User Sensing」では、ユーザーがPCの前に座ると自動的に顔認証を行う「着席オートログオン」や、PCから離れると自動でロックする「離席オートロック」が新たに加わった。

内蔵カメラを利用して血管情報や心拍情報を非接触で推定する無償アプリ「VAIO ウェルネスケア」もプリインストールされる。

3機種のマスターイメージを共通化、メーカー保証も拡充

法人導入時の管理負荷を軽減する取り組みとして、今回の3機種ではマスターイメージを共通化した。

VAIO Pro PG、VAIO Pro BM、VAIO Pro BKで共通のマスターイメージを利用できるため、企業の情報システム部門はPCの機種ごとに異なるマスターイメージを用意する必要がなくなる。PCのキッティングや展開、更新にかかる作業を削減でき、オフライン環境での導入にも対応する。

このほか、11月17日発表の新製品からメーカー保証の対象範囲を拡大した。

従来は自然故障のみが対象だった1年間の無償メーカー保証について、ユーザーの過失による落下・破損、画面割れ、水濡れなどの偶発的な故障も、無償修理の対象に加える。火災や落雷、水害による故障も対象。個人／法人向けには、同様の保証を3年、4年、5年に延長できる有償サポートも用意する。