年内最後のビッグセール「ブラックフライデーセール」。この機にノートPCを購入しようと考えている人も少なくないのでは？

もっとも一口にPCと言ってもさまざまな製品があります。CPUやGPUなどのスペックを見てもどのくらいの性能なのかよく分からず、「結局、どれを選べばいいの？」と迷ってしまいがち。

そこで今回は、性能の高さで人気があるMSIのノートPCラインアップから「Cyborg 15 C13W」と「Crosshair 16 Max HX E2W」の2モデルをピックアップ。

Cyborg 15 C13W

Crosshair 16 Max HX E2W

大学の授業やレポート作成などにPCを使いつつ趣味のゲームも楽しみたいIさんと、仕事もPCゲームも本格的にこなしたいYさんの1日を追いながら、それぞれの使い方に合った最適なモデルを紹介していきます。

あなたはどちら派？ 2人の使い方と2機種の違いをチェック！

「授業からゲームまで1台で幅広くカバーしたい」という大学生のIさん。PCの利用シーンは、普段の講義のメモ取りやレポート作成、Webでの調べもの、SNS、お気に入りのオンラインゲームなどが中心です。画面の見やすさは欠かせないポイントですが、大学内を持ち歩くこともあるため携帯性も重視したい。でも性能は妥協したくはない……。

そんなIさんに向いているのは、2kgを切る薄型軽量ボディに15.6インチの大きく見やすいディスプレイを搭載したメインストリームゲーミングノートPC「Cyborg 15 C13W」。洗練されたデザインの筐体に高性能をバランスよく搭載し、学業から人気のゲームタイトルまで幅広く対応した汎用性の高いモデルです。

▼Cyborg 15 C13W

項目 スペック 想定する使い方 日常用途やカジュアルゲーム CPU インテル Core i7-13620H GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU メモリ 16GB DDR4 ストレージ 512GB（M.2 NVMe） ディスプレイ 15.6インチ、フルHD（1,920×1,080）、ノングレア、144Hz 本体重量 約1.98kg

一方、「仕事もゲームも快適な環境にこだわりたい」という社会人のYさんは、PCでやる作業も負荷が高め。業務では文書作成やオンラインミーティングのほか、社内研修用の動画を編集することも。プライベートでは最新の3Dゲームに没入して何時間もプレイすることがよくあります。

そんなYさんに向いているのは、持ち運びも可能なボディに高リフレッシュレートかつ高精細な16インチOLED（有機EL）ディスプレイと妥協のない性能を搭載したハイエンドゲーミングノートPC「Crosshair 16 Max HX E2W」。デスクトップ級のパフォーマンスと冷却機構で、長時間安定した性能を発揮できます。

▼Crosshair 16 Max HX E2W

項目 スペック 想定する使い方 クリエイティブ用途や最新3Dゲーム CPU インテル Core Ultra 9 290HX Plus GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU メモリ 32GB DDR5 ストレージ 1TB（M.2 NVMe） ディスプレイ 16インチ、WQXGA（2,560×1,600）、グレア、165Hz、OLED 本体重量 約2.3kg

PCを選ぶ際は、自分の使い方に合ったモデルを選ぶことが後悔しないためのポイント。IさんとYさんのノートPCは、日常生活でどんな活躍を見せてくれるのでしょうか。さっそく、それぞれの1日を追いかけてみましょう。

大学生活もゲームも楽しみたいIさんの1日

11:00 ノートPCを持って大学へ

「おはよう～！」大学内で友達とすれ違ったIさんが手に持っているのは、「Cyborg 15 C13W」の入ったバッグ。厚さ約22.9mm、質量約1.98kgのボディなので、自宅だけでなく大学などへ持ち出して使うことも可能です。

授業の合間に今日のスケジュールやダウンロードしておいた資料などを確認。高性能なCPUを搭載し、高速・快適に動作するため、ちょっとした空き時間にもサッと作業できます。

キーボード周辺にダイヤモンドパターンの耐傷テクスチャがあしらわれていて、手触りがよく傷に強いのもIさんが気に入っている部分です。

15:00 放課後にサクッとレポート作成

授業が終わったあと、IさんはフリースペースでノートPCを開いてレポート作成に取り組み始めました。

Copilotを相手に壁打ちしながら切り口を検討したり、講義の資料からキーワードを洗い出してより詳しい情報を調べたり。自分で書いた文章がしっくりこない部分はCopilotでリライトしながらレポートを仕上げていきます。

15.6インチの大きく見やすいディスプレイは、CopilotやWebブラウザ、Wordなど複数のアプリのウィンドウを開いていても見やすく、マルチタスク作業が捗ります。

19:00 帰宅後はオンラインゲームでリフレッシュ

無事レポートを仕上げて帰宅したIさんは、ノートPCを開いてお気に入りのオンラインゲームを立ち上げました。推しキャラとゲームの世界にどっぷり浸かりながら、ストーリーを進めていきます。

「Cyborg 15 C13W」は144Hzの高リフレッシュレートディスプレイと、NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。そのため動きの速いゲームもカクカクすることなく滑らかな映像でプレイできます。

しかも高速かつ遅延の少ないWi-Fi 6Eを搭載。同規格に対応したネットワーク環境なら、ワイヤレスでもタイムラグなどが気になりにくく、オンラインゲームを快適に楽しむことが可能です。

仕事もゲームも妥協しないYさんの1日

13:00 オンラインミーティングに参加

職場で「Crosshair 16 Max HX E2W」を開き、業務に集中していたYさん。リマインダー通知でもうすぐオンラインミーティングが始まることを知り、本体に内蔵されているWebカメラのプライバシーシャッターを開いて会議に備えます。

会議が終わったあとは、再びプライバシーシャッターを閉じてWebカメラを物理的にオフに。仕事もプライベートも1台のPCでカバーしているYさんにとってPCの使いやすさは大切なポイント。意図しない映り込みを防げるプライバシーシャッターのような機能は欠かせません。

16:00 社内研修用の動画を編集

通常業務を終えたYさんは、社内研修や業務マニュアル用に頼まれていた動画の編集作業に着手。大きく見やすい16インチWQXGAのディスプレイは作業領域が広く、タイムラインやパネルが見やすいため作業が捗ります。

編集を終えたら再生環境に合わせて動画を書き出します。「Crosshair 16 Max HX E2W」はマルチスレッド性能に優れた24コア24スレッドのインテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusと、エンコードを高速化できる高性能なGPU、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載しているため、書き出しも短時間で完了しました。

20:00 金曜の夜はじっくりゲームを楽しむ

仕事を終えたYさんは、キーボードに搭載された24ゾーンRGBバックライトをオンに。キートップの文字がカラフルに発光するだけでなく、WASDキーが把握しやすくなり、ゲーミング気分もより高まります。

リフレッシュレートが165Hzに対応した16インチWQXGAのOLEDと、最新のNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載しているため、Yさんがハマっている激しいバトルロイヤルゲームも動きが滑らか。漆黒を表現できるOLEDならではの深みのある映像で臨場感もたっぷりです。

相手の動きが把握しやすくエイムなどもしやすいため、“勝ち”にこだわったプレイが楽しめます。

24:00 気がつけば4時間、まだまだゲームを楽しむ

金曜の夜なので翌日を気にせずゲームに没入し、いつの間にか4時間経過。まだまだ遊び足らないYさんは、そのままゲームを続行。静音性を保ちながらCPUやGPUを効率的に冷却する「Cooler Boost」のおかげで、長時間のバトルでも安定したパフォーマンスが維持できます。

負荷のかかりやすい激しいバトルロイヤルゲームで優位に立ちたいゲーマーにとって、強力な冷却性能を備えた「Crosshair 16 Max HX E2W」は頼れる相棒。おかげでYさんも満足のいくプレイができているようです。

ブラックフライデーで使い方に合ったPCをチェック！

大学の授業やレポート作成からオンラインゲームまで、幅広いシーンを1台でバランスよくこなしたいIさん。薄型軽量ボディに見やすい大型ディスプレイや高性能GPUを搭載した「Cyborg 15 C13W」は、そんなIさんの日常に寄り添ってくれる1台と言えそうです。

また、滑らかで深みのある映像を再現できるOLEDやハイエンドGPU、強力な冷却性能を備え、長時間でも安定したパフォーマンスでゲームを快適にプレイできる「Crosshair 16 Max HX E2W」は、仕事だけでなく動画編集や最新の3Dゲームをガッツリ楽しみたいYさんのようなユーザーにピッタリ。

「Cyborg 15 C13W」はAmazonブラックフライデーで、「Crosshair 16 Max HX E2W」はMSIストアのセールにて、通常よりお得な価格で購入することができます。この機に、今回紹介した2モデルをじっくりチェックし、自分の使い方に合った1台を手に入れてみてはいかがでしょうか。

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