VAIOは11月17日、13.3型ノートPC「VAIO S13」と法人向け「VAIO Pro PG」の新モデルを発表し、受注を開始した。発売日は11月27日。最軽量構成で約976gの軽量筐体にIntel Coreプロセッサ（シリーズ3）を搭載し、新たに落下や画面割れ、水濡れなどもメーカー標準保証の対象とした。

今回発表されたのは、13型とコンパクトなサイズで持ち運びやすいノートPC「VAIO S13」の新モデル。CPUは個人向けS13がCore 7 350、Core 5 320、Core 3 304、法人向けPro PGがCore 7 360/350、Core 5 330/320から選択できる。NPUによるAI処理やWi-Fi 7にも対応し、バッテリー駆動時間は動画再生時で最大約14.5時間、アイドル時で最大約27時間。

オンライン会議向けにはAIノイズキャンセリングに加え、カメラの消費電力を抑える「エコ撮影モード」を新搭載。複数人での会議に適した「会議室モード」も強化した。このほか内蔵カメラから心拍情報などを推定する「VAIO ウェルネスケア」を標準搭載し、着席時の自動ログオンや離席時の自動ロックにも対応する。

保証面では従来の自然故障に加えて、落下や画面割れ、水濡れなどの偶発的な故障も追加料金なしで修理対象に含むようサービス内容を強化。修理回数や金額の上限を設けず、バッテリーについても個人向けは購入から3年以内に満充電容量が80%以下、法人向けは4年以内に60%以下となった場合に無償交換する。

本体カラーはブロンズとブラックの2色。個人向けVAIO S13については、12月24日9時59分まで通常価格から3万3,000円引きで販売する発売記念キャンペーンも実施する。