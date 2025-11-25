VAIOは11月21日、14型モバイルPC「VAIO SX14-R」の本体カラーに、新色「ファインレッド」を追加した。直販「VAIOストア」限定色として提供し、同日から選択可能となっている。標準構成時の価格は249,800円。

VAIO SX14-Rは14型ディスプレイを搭載しながら1kg前後の重さを実現した高性能ノートPC。これまでの標準のカラーはファインブラック、ブライトシルバー、ディープエメラルド、アーバンブロンズの4色で、このほか限定版としてALL BLACK EDITION、勝色特別仕様が販売されていた。

新色となる「ファインレッド」はVAIOの定番色の1つとなる鮮やかなマットレッドで、「力強さと気品を兼ね添えながらも、日常使いしやすい色合いが特長」とうたう。

キーボード面

天板には黒色のVAIOロゴとオーナメントをあしらい、キーボードを覆うフラットアルミパームレストやタッチシート・ボタンも、天板と一体感がある赤い色に統一した。ファインレッドを選択した製品には、レッドの世界観をイメージした専用の壁紙がプリインストールされるという。

イタリアンレザーを使用した専用ケース「VAIO SX14-RレザーPCケース 赤色」も11月21日に発売した。なおVAIO SX14-Rは、対象のVAIO PC（カスタマイズモデル）が10％オフとなる「VAIO ストア 秋冬キャンペーン 2025」や対象PCが最大10,000円オフとなる「VAIO BLACK FRIDAY」の対象にもなっている。