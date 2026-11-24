「置ける場所は限られているけれど、できるだけ高性能なPCがほしい」

そんなニーズに応えてくれるのが「ミニPC」です。デスクトップPCでありながら、本体は手のひらよりひと回り大きい程度とコンパクト。デスクの上でも場所を取りにくく、設置しやすいのが大きな魅力です。

また、ノートPCとは異なり、ディスプレイを自由に選べるのもメリット。21.5型や27型、31.5型など、用途や作業環境に合わせて好みのサイズを組み合わせられます。

さらに、コンパクトなため、必要に応じて出張や旅行先などへ持ち運びでやすいのもポイント。ホテルのテレビなどにHDMI入力端子で接続すれば、外出先でも使い慣れたPC環境で作業できます。

そんなミニPCのなかから今回紹介するのが、パソコン工房の「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」。最大50TOPSのNPUを内蔵した「AMD Ryzen AI 7 450」を搭載し、対応するローカルAI処理を高速かつ省電力で実行できる、注目の1台です。

「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」

「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」の詳細はコチラ 詳しくはコチラ

最大64GBメモリまでカスタマイズ可能、デュアルSSDに対応。充実のインタフェースも魅力

「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」は、OSにWindows 11 Home、プロセッサーにAMD Ryzen AI 7 450を採用。標準構成ではメモリ8GB、ストレージ500GBを搭載していますが、購入時にカスタマイズが可能です。メモリは8GB、16GB、32GB、64GB、メインストレージは500GB、1TB、2TB、4TBから選択可能。さらに、セカンドストレージも500GB、1TB、2TB、4TBから追加できます。

なお、ストレージについては、最大読み込み速度7,300MB/s、最大書き込み速度6,600MB/sを実現する「WD_BLACK SN850X」を指定することも可能です。

指定しない場合は、 パソコン工房が厳選したPCIe Gen4 x4接続のSSDが搭載されます。SSDの性能を重視するなら、「WD_BLACK SN850X」を選ぶとよいでしょう。

インタフェースは豊富に用意。前面にはUSB4(Type-C)×1、USB 3.1(Type-A)×2、ヘッドセット端子×1、SD(HC/XC)/MMC対応カードリーダー×1、背面にはUSB4(Type-C)×1、USB 2.0(Type-A)×2、2.5GBASE-T LANポート×1、1GBASE-T LANポート×1、HDMI×1、ディスプレイ出力(DisplayPort×1/HDMI×1)を配置。ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5をサポートしています。特に前面にフルサイズのSD(HC/XC)/MMC対応カードリーダーが搭載されているので、デジタルカメラなどから頻繁にデータを取り込む方には便利な構成です。

本体サイズは約139.9×129.9×43.9mm、PC単体の重量は実測691.5g。ACアダプタに関しては電源ケーブル込みで実測315gと比較的軽量です。電源ケーブルをもう少し短いものに交換すれば携帯性がさらに向上するので、出張などで持ち運ぶ機会が多い方は検討してみるとよいでしょう。

パッケージには本体、ACアダプタ、電源ケーブル、サーマルパッド×2、M.2 SSD固定用ネジ×1、説明書類、Windows 11インストールメディアを同梱

ACアダプタと電源ケーブル

本体の実測重量は691.5g

ACアダプタと電源ケーブルの合計重量は実測315g

「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」の詳細はコチラ 詳しくはコチラ

ディスプレイ下にも背面にも設置可能。指紋認証の使い勝手も良好

本製品の最大の売りは、やはり設置自由度の高さです。前述のとおり、本体サイズは約139.9×129.9×43.9mm、PC単体の重量は実測691.5gと小型・軽量なので、設置する場所を選びません。例えば、ディスプレイの下に置いてもコンパクトに収まります。前面にはUSB4(Type-C)×1、USB 3.1(Type-A)×2、ヘッドセット端子×1、SD(HC/XC)/MMC対応カードリーダー×1が用意されているので、基本的にはディスプレイの下などに設置すると便利ですね。

このとおり手のひらからちょっとはみ出すぐらいのサイズ感です

ディスプレイ下にも違和感なく収まります

できるだけデスク上に物を置きたくない、PC自体は隠したいという方に便利なのが、VESAマウントキットです。本製品には専用のVESAマウントキットが別売オプションとして用意されており、購入すれば、VESAマウントに対応するディスプレイの背面に本体を装着できます。ただし、この場合は前面端子などへのアクセスがやや難しくなるので、端子へのアクセス頻度やデスク環境に合わせて、設置方法を選ぶとよいでしょう。

「VESAマウントキット/ブラック」(対応規格：75×75mm、100×100mm)

ディスプレイ背面に「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」を装着可能

端子類には左右からアクセスすることになります

筆者個人的には、ディスプレイ下に本製品を設置するのが使いやすいと感じました。というのも、「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」は電源ボタンに指紋認証センサーが内蔵されており、パスワードを入力することなく、ワンタッチでWindowsにログインできます。毎回パスワードを入力するのは面倒ですし、入力時に周囲からのぞき見られるリスクもあります。デスク上に置いてあれば、椅子に座ったままでもスムーズにログインできるのでオススメです。

「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」の詳細はコチラ 詳しくはコチラ

オフィス用途には十分な性能、クリエイティブ用途にはメモリ増量を推奨

最後にパフォーマンスをチェックしてみましょう。今回借用したマシンは、Ryzen AI 7 450/メモリ8GB/ストレージ500GBという構成です。ベンチマークは、Windowsの電源モードを「最適なパフォーマンス」に設定して実施しました。

定番ベンチマークを実施したところ、CPUベンチマーク「CINEBENCH R23」のCPU(Multi Core)は14,760pts、CPU(Single Core)は2,041ptsとなりました。3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」のSolar Bayは6,252、Time Spyは1,577、Fire Strikeは3,174、Night Raidは14,022を記録。ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark 9」のシーケンシャルリード(SEQ1M Q8T1)は5,088.95MB/s、シーケンシャルライト(SEQ1M Q8T1)は3,991.43MB/sでした。また、総合ベンチマーク「PCMark 10」の総合スコアは8,087、Essentialsは10,129、Productivityは16,983、Digital Content Creationは8,344となりました。

8コア16スレッド、最大5.1GHz動作の「Ryzen AI 7 450」を搭載しているだけに、ベンチマークスコアは良好です。また、PCIe Gen4 x4接続SSDも、キビキビとした動作を下支えしています。総合的には、オフィスアプリを含む一般的な用途であれば十分な性能を備えており、4K解像度の動画編集についても、カット編集などが中心の簡易的な作業であれば実用的な速度でこなせるでしょう。ただし、今回借用した製品の標準メモリ容量は8GBで、クリエイティブ系アプリを動かすには物足りなさを感じるでしょう。より幅広いシーンで利用を考えるのであれば、購入時に16GBか32GBのメモリへカスタマイズしておくのを推奨します。

借用機の構成はRyzen AI 7 450/メモリ8GB/ストレージ500GB

CINEBENCH R23のCPU(Multi Core)は14,760pts、CPU(Single Core)は2,041pts









3DMarkのSolar Bayは6,252、Time Spyは1,577、Fire Strikeは3,174、Night Raidは14,022





ストレージはPCIe Gen4 x4接続SSD「WD Blue SN5000 500GB」を搭載しており、CrystalDiskMark 9のシーケンシャルリード(SEQ1M Q8T1)は5,088.95MB/s、シーケンシャルライト(SEQ1M Q8T1)は3,991.43MB/s

PCMark 10の総合スコアは8,087、Essentialsは10,129、Productivityは16,983、Digital Content Creationは8,344

「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」の詳細はコチラ 詳しくはコチラ

指紋認証が便利な実用派ミニPC

本製品は、ミニPCとして非常にバランスの取れた構成です。特に指紋認証センサー一体型の電源ボタンは、不特定多数の人が出入りするオフィスなどで利用する際に、非常に重宝する装備と言えるでしょう。

繰り返しになりますが、個人的にはより使い勝手を良くするために、メモリの増量はぜひ推したいところ。単に容量が増えるだけでなく、8GB×2枚の16GB構成であれば、デュアルチャネルで動作します。これにより、ゲームやクリエイティブ系アプリでの性能向上が期待できるからです。予算に余裕があればぜひ検討してみてください。

いずれにしても、省スペースかつ可搬性の高さがメリットのミニPC。標準装備でも一般的な用途であれば十分な性能を持ち、メモリを増量すればさらに幅広い用途で活用できる「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」は、魅力的な1台といえるでしょう。

「iiyama PC STYLE-I1MA-RA45-EZDX」のスペック

メーカー パソコン工房 ブランド iiyama PC モデル名 STYLE-I1MA-RA45-EZDX 型番 IStDEs-I1MA-RA45-EZDXB OS Windows 11 Home 64ビット プロセッサー 「Ryzen AI 7 450」(8コア、16スレッド、最大5.1GHz、ベースパワー28W) iGPU AMD Radeon 860M dGPU － メモリ 8GB(8GB×1、SO-DIMMスロット×2の内1スロット使用済) SSD 500GB(PCIe Gen4 x4接続) HDD － 光学ドライブ － ディスプレイ － インタフェース 【前面】

USB4(Type-C)×1、USB 3.1(Type-A)×2、ヘッドセット端子×1、SD(HC/XC)/MMC対応カードリーダー×1

【背面】

USB4(Type-C)×1、USB 2.0(Type-A)×2、2.5GBASE-T LANポート×1、1GBASE-T LANポート×1、HDMI×1、ディスプレイ出力(DisplayPort×1/HDMI×1) 無線 Wi-Fi 7、Bluetooth 5 Webカメラ － セキュリティ TPM2.0 バッテリー － バッテリー

駆動時間 － サイズ 約139.9×129.9×43.9mm 重量 PC単体の重量は実測691.5g

ACアダプタは電源ケーブル込みで実測315g

ミニPCの詳細はコチラ 詳しくはコチラ

[PR]提供：ユニットコム