日用品から家電まで、さまざまなカテゴリーの商品が特別価格で販売される年に一度の大規模セール「Amazonブラックフライデー」。今年は先行セールを含め、11月27日（金）0:00～12月7日（月）23:59の11日間にわたって開催されます。ふだんは手を出しづらい高額商品や売り切れ必至の人気アイテムをお得に購入できる絶好のチャンスですよね。

セール対象商品の中でもおすすめしたいのが、最近注目度が急上昇しているポータブル電源です。本体にAC出力ポートやUSBポートを搭載しており、コンセントがない場所でも家電やスマートフォンなどに給電できるため、日常の補助電源や非常時・アウトドア用電源としてとても便利。この機に購入を検討しているという人も多いのではないでしょうか。

もっとも種類が多く、搭載する機能やバッテリーの容量も異なるので「どれを選べばいいの？」と迷ってしまいがち。そこで、ここではポータブル電源の定番ブランド「EcoFlow（エコフロー）」の中から人気の4製品を比較しながら、それぞれどのような人に向いているのかを紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください！

初めてのポータブル電源に

DELTA 3 Classic×160Wソーラーパネルセット

災害や急な停電の際の備えとしてポータブル電源を検討しているものの、何を基準に選べばいいのか分からない、買っても使いこなせるか心配……という人におすすめしたいのが「DELTA 3 Classic」です。

消費電力100Wの家電を一晩動かせる1,024Whの大容量を実現しながら手頃な価格に抑えており、コストパフォーマンスが良いのが特徴。また定格1,500Wの高出力に加え、最大2,000Wまでの電化製品も稼働できる独自のX-Boost機能を搭載しています。スマートフォンを充電したりLED照明を使ったりするのはもちろん、ドライヤーや電子レンジ、炊飯器などの高出力家電にも対応します。停電時に電力網の復旧を待つ間、生活に欠かせない機器の電源を確保するのに役立ちます。

約60分でフル充電できる急速充電に対応しているため、台風などの被害が予想される場合でも、停電までの間に実用的な容量まで素早くバッテリーを充電することが可能です。

大容量・高出力でも動作音が小さく、騒音レベルは600W未満で動作時に30dB以下を実現。深夜の郊外くらいの静かさなので、室内に設置して日常的に使いたい場合でも音が気になりにくいのが魅力です。

折りたたむと座布団1枚程度のコンパクトサイズになる「160W軽量両面ソーラーパネル」とセットで使えば、日中に太陽光を利用してDELTA 3 Classicを効率よく充電できます。また、機器によってはDELTA 3 Classicの電力を消費することなく動作させることも可能です。

長寿命で信頼性に優れるリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、長期にわたって安定した運用ができるのも安心できる部分。最初の1台として選ぶのにぴったりな製品と言えるでしょう。

ワンランク上の安心感を求めるなら

DELTA 3 Plus×220Wソーラーパネルセット

備えだけでなく、アウトドア用電源としても積極的に活用したい！という人に向いているのが「DELTA 3 Plus」。ポータブル電源の基本を押さえた「DELTA 3 Classic」の特徴を備えつつ、より拡張性を重視した設計になっています。

たとえば、AC入力を利用すると最短56分でフル充電可能です。

またソーラー入力が2系統用意されており、500Wのソーラーパネル2枚による最大1,000Wのソーラー入力に対応。家庭用電源が使えない非常時やアウトドアでも、太陽光を利用して最短70分でフル充電することができます。

さらにIP65等級の防塵防水性能も搭載しており、屋外での使用も安心。家族でアウトドアを楽しむ機会が多い人や、キャンプ、車中泊でも家電やガジェットを使って快適に過ごしたいという人には、特におすすめです。

定格1,500Wの高出力に加え、最大2,000Wの電化製品も稼働できるX-Boost機能も搭載。0.01秒未満で接続機器の電源をACからバッテリー給電に切り替える自動電源切り替え機能も備え、停電時でも冷蔵庫やWi-Fiルーターなどの“止まっては困る”機器を使い続けることができます。

このほか、4,000回の充放電後も80％の最大容量を維持する長寿命・高耐久なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの採用で、長く使えるのも魅力的なポイント。

ワンタッチで折りたたみ収納できる「220W軽量両面ソーラーパネル」とセットで使えば、ACとソーラーパネルを組み合わせて充電効率を高めるハイブリッド充電も可能。ハイブリッド充電時はソーラー充電が優先されるほか、太陽光で充電した電気を日中の家電などに活用することで、日々の電気代の節約にもつなげられます。

戸建ての暮らしを支える1台

DELTA 3000 Gen 4

戸建てで暮らしていて、普段使いから防災対策までさまざまなシーンでポータブル電源を活用したいと考えている人に向いているのが「DELTA 3000 Gen 4」です。3,072Whという大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを備えており、冷蔵庫なら最大58時間連続で動かすことが可能。止まると困ってしまう生活家電を停電から守ることができます。

容量が大きくても本体サイズはコンパクトで、前世代と比較して19％の軽量化を実現。体積も52％小型化しており、一般的な電子レンジよりも省スペースです。非常時のバックアップ電源として目立たない場所で使いたいという場合でも、設置に困りにくいのはうれしいですよね。

自己放電が少なく、1年間保管しても最大99％のバッテリー残量を維持できるのも心強いポイント。このほか、残量0でもスマートフォンを充電できる緊急モードや、台風などの悪天候が予想される場合に自動充電するStorm Guard機能なども搭載しており、突然の停電にもしっかり備えることができます。

別売のエクストラバッテリーをケーブルでつなぐだけで、手軽に容量を拡張できるのも魅力的なポイント。将来、ライフスタイルや利用シーンが変化しても柔軟に対応することが可能です。

本体上部の両側にハンドルを搭載しているうえ、オプションで折りたたみ式キャリカートが用意されており、設置場所を移動しやすいのも特徴。

電動工具を使ってテラスでDIYしたり庭を手入れしたりする際も、一人で持ち運べます。大掛かりな家庭用蓄電池を導入するほどではないけれど、必要時に備えてしっかり電力を確保したいという人には特におすすめです。

迷ったらこれ

幅広く活躍するDELTA 3 Max

防災対策やアウトドアだけでなく、日常でも幅広く活用したいと考えている人におすすめなのが、容量・性能・使いやすさのバランスが優れた「DELTA 3 Max」。

2,048Whの大容量バッテリーと定格2,200Wの高出力を実現しており、X-Boost機能を使えば最大2,700Wまでの機器にも対応可能。スマートフォンの充電からドライヤーやIHクッキングヒーターなどの高出力家電の使用まで、幅広くカバーできるのが特徴です。

本体に4つのAC出力、3つのUSB-C、1つのUSB-A、1つのシガーソケットの計9つの出力ポートを搭載しており、対応機器が幅広いのもポイント。LED照明で部屋を照らしながらスマートフォンを充電し、電気毛布で暖をとるなど、複数の機器を接続して同時に使用することも容易です。

電源を確保できない屋外でも複数の高出力機器をつなげて同時利用できるため、防災対策としてはもちろん、キャンプや車中泊、庭やテラスでのDIY、屋外イベントなど、さまざまなシーンで利用可能。極端に大容量である必要はないけれど、用途は限定せず幅広く使いたいという人には、まず検討してみてほしいモデルです。

自分の使い方に合ったモデルをお得に手に入れるチャンス！

容量と使い勝手、価格のバランスが良く初めての1台に最適な「DELTA 3 Classic」、拡張性に優れワンランク上の性能を求める人にピッタリな「DELTA 3 Plus」、戸建ての暮らしに必要とされる大容量・高出力を省スペースな本体に凝縮した「DELTA 3000 Gen 4」、大型家電の同時利用にも対応可能で幅広い用途をカバーできる万能モデル「DELTA 3 Max」。

「Amazonブラックフライデー」では、これら4モデルを通常よりお得な価格で手に入れることができます。自分の使い方に合ったモデルを選んで、日常生活の快適さや、非常時の安心感をパワーアップしてみてはいかがでしょうか。

「DELTA 3 Classic」ポータブル電源 + 160W軽量両面ソーラーパネルセット 【51%OFF】 ¥153,700 ¥77,900 「DELTA 3 Plus」ポータブル電源 1,024Wh + 220W軽量両面ソーラーパネル 【44%OFF】 ¥218,900 ¥122,000 「DELTA 3000 Gen 4」ポータブル電源 3,072Wh 3,000W定格出力 【41.5%OFF】 ¥308,000 ¥179,900 「DELTA 3 Max」ポータブル電源 2,048Wh 2,200W定格出力 【42%OFF】 ¥209,980 ¥122,000

なおセールでは、マイナビニュース限定クーポン「BFPRBFPR」の併用が可能。11月20日～12月11日の期間中、6万円以上の会計時にクーポンコードを入力すると、セール価格からさらに5％OFFになります。ポータブル電源を検討している人は、ぜひ活用してみてください。

＼ 期間限定キャンペーン ／ 表示価格からさらに5%OFF！ 6万円以上のお買い物で利用可能

有効期間：11月20日～12月11日 BFPRBFPR クーポンコードをコピー

[PR]提供：EcoFlow Technology Japan株式会社