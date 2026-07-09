ソフトバンクは7月9日、SIMフリー端末を取り扱う「SoftBank Free Style」において、シャープ製スマートウォッチ「からだメイト Watch」の販売を開始した。カラーはゴールドとシルバーの2色を用意し、価格は一括払いで59,424円、ソフトバンク回線ユーザーであれば月額1,238円（48回払い）で購入できる。

「からだメイト Watch」＜MH-W01＞は、シャープが開発した同社初のスマートウォッチ。生体データの解析に強みを持つHEALBE Corporationの特許技術「FLOWテクノロジー」を活用し、体内における水分の移動や糖の変化から摂取カロリーを自動で測定・記録。活動量などから算出した消費カロリーとあわせて、日々のカロリー収支を可視化する。

体内の水分バランスもモニタリングし、水分補給が必要なタイミングを音と振動で知らせる。心拍数などのバイタルデータや歩数をはじめとした活動量も計測可能だ。

独自のユーザーエクスペリエンス「サーキットビュー」も搭載。起床時には睡眠時間やその日の天気・予定、日中は歩数や心拍数・消費カロリー、就寝前には翌日の天気や予定などを自動で切り替えて表示し、生活習慣の見直しにつなげられるという。

スマートウォッチとしての基本機能も充実しており、Bluetooth通話やSMS・メールの着信通知、アラーム、タイマー、カメラ操作などに対応する。筐体にはステンレスとCorning Gorilla Glass 5を採用し、5気圧およびIPX8相当の防水、IP6X相当の防塵性能を備えるほか、家庭用の泡タイプハンドソープでの丸洗いにも対応する。

測定したデータは専用アプリ「からだメイト」で一元管理でき、スコアやグラフとしてわかりやすく確認できる。月額600円の有料プランを利用すると、計測データをもとに「食事」「睡眠」「運動」「体調」の4つの側面から管理栄養士監修のアドバイスも受けられる。ただし、本製品およびアプリは医療機器ではなく、病気の診断や予防を目的としたものではない。