カシオの11月発売のG-SHOCK新製品を、実機写真とともに前後編で紹介する。前編では、ベゼルにラボグロウン・ブルーサファイアをセットした『GMW-B5000SB-1A2JF』、ハシビロコウをモチーフにした「Earthwatch Japan」コラボのマッドマン『GW-9503KJ-2JR』などを取り上げる。

ブラックボディに青い煌めき『GMW-B5000SB-1A2JF』

Gem Accentsのテーマのもと、外装表現のアクセントにブルーサファイアを採用したモデル『GMW-B5000SB-1A2JF』。

ベゼルのディンプル（凹穴）に、ダイヤモンドに次ぐ高い硬度を持つラボグロウン・ブルーサファイア（人工サファイア）4個をセット。あらゆる角度からの光を反射するラウンドブリリアントカットが、フェイスのブルーとともに青い煌めきを放つ。

また、ブラックIPベゼルや反転液晶、ブラックのソフトウレタンバンドというオールブラックの装いも、青の存在感を引き立てる。

なお、『GMW-B5000』独自のフルメタル耐衝撃構造も、サファイアのセッティングに合わせてアップデートされている。

ベゼルの研磨と仕上げ工程の解説

マルチバンド6対応電波時計、タフソーラー駆動、Bluetoothによるモバイルリンク機能を搭載。まさに全方位に隙なしの最新フルメタル・オリジンだ。価格は110,000円。

ハシビロコウをイメージしたMUDMAN『GW-9503KJ-2JR』

G-SHOCKは2026年も「Love The Sea And The Earth」のテーマのもと、絶滅の危機にある生態系、海洋・生物の多様性、気候変動など多岐にわたる環境の保全、研究を支援している「Earthwatch Japan」をサポートする。

今回のモデルは『GW-9503KJ-2JR』。ベースモデルは『GW-9500』MUDMAN（マッドマン）だ。 デザインのモチーフはIUCN（国際自然保護連合）のレッドリストで絶滅危惧種（VU：危急種）に指定され、「動かない鳥」として知られるハシビロコウ。

メインカラーには、ハシビロコウの体色からブルーグレーを採用。IP処理のメタルベゼルが、光沢を帯びた羽毛の質感をイメージさせる。

立体感あふれるバンパー形状とブルーグレーのバンド

また、ダイアルリングやフロントボタン部のゴールド、遊環のライトベージュは、巨大なくちばしの色を意識したものだ。

遊環に「Earthwatch Japan」のロゴマーク、バンドに「Change the World. Yourself.」のメッセージをプリント。LEDバックライトを点灯させると液晶画面に団体のロゴマークが浮かび上がる。ケース／ベゼル／バンドの主な樹脂パーツは、環境負荷低減が期待されるバイオマスプラスチック製だ。

廃電池を出さないタフソーラー駆動、手軽で正確なマルチバンド6対応電波時計、「温度」「方位」「気圧／高度」を計測できるトリプルセンサーなど、機能や性能はベースモデル同様。再生紙を使用した専用ボックスにセットされる。価格は64,900円。

環境を考慮したスペシャルボックス仕様

黒へのこだわりを追求した八角形モデル『GBM-2100LXB-1A2JF』

G-SHOCK「2100シリーズ」のアイコニックな八角形フォルムを、ステンレススチール製のベゼルで質感高く仕上げた『GBM-2100』シリーズ。 その最新作『GBM-2100LXB-1A2JF』は、洗練された造形美はそのままに、黒へのこだわりを追求したモデルだ。

硬質感のある光沢のベゼルは、ブラックIPで耐傷性が向上。端正なシェイプに整えられた針やインデックスを配置した文字板は、ガラス円周部にブルー、インデックスにガンメタルを蒸着。ロゴやインダイアルリングにメタリックシルバーのアクセントを配置した。

ブラックのフェイスにブルーのリングの美しさが映える

ダイアルのグリッドパターンと、微細なスクエアドットのテクスチャーを施したウレタンバンドが、全体の統一感を生んでいる。

駆動はタフソーラー。スマートフォンリンクによる自動時刻修正を搭載している。価格は42,900円。

星空イメージの2100シリーズ『GM-S2110NS』

アイコニックな八角形ベゼルのメタルカバードモデル『GM-S2110』。その文字板デザインを夜空に煌めく星の輝きに求めた『GM-S2110NS』が登場。

ブルーグレー文字板×グレーバンドの『GM-S2110NS-8AJF』と、ダークシルバー文字板×ブラックバンドの『GM-S2110NS-1AJF』の2色をラインナップする。

3Dプレス加工、放射状仕上げ、印刷などを組み合わせた文字板に立体的な星型パターンをランダムに配置。インデックスは、ハーフマット調のメタリックとした。質感の異なる煌めきが、洗練された表情を見せるコンパクトモデルだ。

駆動は電池式で、電池寿命は約3年。価格は、各29,150円。

角型／コンパクトの『GMD-S5610』にはブラック・ホワイトの2色が登場

G-SHOCKのアイコニックな角型フォルムを小ぶりなサイズに仕上げた『GMD-S5610』に、ベーシックカラーの新色が登場。

ホワイトの『GMD-S5610-7JF』、ブラックの『GMD-S5610-1JF』のそれぞれに、トーンの異なるグリーンのアクセントカラーを設定。これをラインやレターに使うことで、フォルムを引き締めている。

コンパクトながらジェンダーレスなデザインで、ファッション性だけでなく、作業の都合などで「手首の動きや凹凸の少なさを重視したい」というニーズにも応えるモデルだ。また、主な樹脂パーツには環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用している。

電池式駆動で電池寿命は約3年。LEDバックライト搭載など、機能や性能は『GMD-S5610』シリーズ共通だ。価格は各14,300円。