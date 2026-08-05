シャープは8月6日、スマートフォンのベーシックモデル「AQUOS wish6」を発表した。画面の最大輝度を約1,000nitに向上したほか、本体のタフネス性能を高めて壊れにくくした。本体を振ると大音量の警告音を発しつつ、登録した連絡先へ自動で発信する安心機能など、防犯性能も充実させた。

発売は9月中旬以降の予定。ソフトバンクが法人向けモデルとして取り扱うことを発表した。ソフトバンク以外の販路については未定。

約6.6インチの大画面を備えたベーシックモデル。最大輝度は従来機比で約2倍となる約1,000nitに高め、屋外の強い日差しの下でも見やすくした。リフレッシュレートは120Hzの高速駆動に対応し、動画やスポーツ中継などの動きの速い映像もなめらかに表示する。

本体はフロントガラス、フレーム、バックパネルからなる3ピース構造で、フレームに金属部材を組み込むことで薄型化と強度を両立した。曲げに対する強度は、従来機比で約20％向上した。米国国防省の調達基準「MIL-STD-810H」に準拠した防水・防塵・耐衝撃性能や耐コンクリート落下性能を備え、ハンドソープでの洗浄やアルコール除菌シートによる拭き取りにも対応する。

RAMは4GB、ストレージは128GB。バッテリーは5,000mAhで、独自の充電制御機能「インテリジェントチャージ」で充電時の負荷を抑える。最大2TBのmicroSDカードや3.5mmイヤホンジャックに対応し、最大2回のOSアップデートと4年間のセキュリティアップデートをサポートする。

安心機能として、本体を振ると大音量の警告音を発し、登録した連絡先へ自動で発信するとともに位置情報をSMSで送る防犯アラート機能を搭載する。AIが通話内容を解析して不審な電話に注意を促すほか、国際電話を悪用した詐欺対策として海外からの着信および海外への発信を制限する機能を備えた。電話に出られないときにAIが伝言を自動で文字起こしする「電話アシスタント」も備える。

カメラは、撮影時に映り込んだ影の除去や台形補正を自動で行い、書類や掲示物を見やすく記録できる。フォントは「たづがね角ゴシック Info」や「UD学参丸ゴシック」などから選択でき、「かんたんモード」や「ジュニアモード」にも対応する。

本体サイズは165×76×8.3mm、重さは約189g。