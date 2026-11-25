対象店舗ならびにキャンペーン期間

・認定販売店：2026年12月31日(木)まで

・アイロボット公式オンラインストア：2026年12月25日(金)まで

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掲載製品及びキャンペーン情報

Roomba® Max Monster

Roomba® Max Monster 249,800円(税込)をご購入の方にMini Slim(白or黒)をプレゼント

超音波ThermaMist™、PowerSpin™ Maxローラーモップ、強力な吸引力、SealForce™ テクノロジーを搭載した、モンスター級の清掃力を持つルンバの最上位モデルです。■圧倒的な清掃力・別格の清掃力：ルンバ史上最高の吸引力(従来機種比最大5倍)×新開発SealForce™テクノロジーによって生まれるパワフルな気流でカーペットの奥のゴミまで徹底吸引。・温水ミスト＆強力水拭き：約60℃温水ミストで汚れを浮かせ、業界最大級のローラーモップで加圧しながら拭き掃除。ガンコな汚れや皮脂汚れなどを徹底的に除去します。■高精度ナビゲーション・高性能LiDAR+カメラ+AIによる究極ナビ：ClearView™ Pro Dual-Line LiDARが詳細な3Dマップを作成し、PrecisionVision™ AIが家庭の300種類以上の一般的な障害物を認識して回避します。・正確なナビゲーションで壁際も無駄なく走行し、可動式エッジクリーニングブラシと伸長するローラーモップで壁際まで清掃。最大3.5cmの段差も乗り越えて部屋の隅々までキレイにします。■ハンズフリーメンテナンス・全自動多機能ステーションが、最大約3カ月分のゴミを自動収集。ローラーモップは80℃温水洗浄・55℃温風乾燥で常に清潔にキープ、ハンズフリーメンテナンスを実現しています。■安心の「ルンバプレミアム特典」付帯：通常1年間のメーカー保証が3年に延長、さらに優先サポートダイヤル、交換用アクセサリー付属の3つのルンバプレミアム特典がついて購入後も安心です。

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Roomba® Plus 515 Combo ロボット + AutoWash™ 充電ステーション

通常価格：129,800円(税込)

セール価格：99,800円(税込)【30,000円OFF】

小型・薄型で隅々までキレイにする高い清掃性能＋ハンズフリーな充電ステーションで、床を手間なくいつも清潔に。■高さ8.4cm×最大幅30.3cmの薄型・小型設計。日本の住環境を考慮したコンパクトデザインで、ローソファの下やキッチンキャビネットの足元のくぼみ部分など、従来のロボット掃除機では到達できなかったスペースにも入り込み、隅々までキレイにします。■吸引力は従来機種に比べ3倍にパワーアップ、さらにデュアルスピニングモップによる強力な水拭きでこびりついた汚れもしっかり清掃。■全自動多機能ステーション：最大約3カ月分のゴミを自動収集、モップを温水洗浄・温風乾燥で常に清潔にキープ。

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Roomba® Max 715 Vac ロボット＋AutoEmpty™ 充電ステーション

通常価格：99,800円(税込)

セール価格：79,800円(税込)【20,000円OFF】

忙しい毎日の床掃除のために、従来比4倍の強力な吸引力を追求した吸引特化型のルンバの上位モデル。■水拭き機能を搭載しない吸引特化モデルとして、高い吸引力を実現。従来機種比最大4倍の吸引力で、微細なホコリからペットの抜け毛まできれいにします。■AutoEmpty™ 充電ステーションは、コンパクトな設計でありながら、最大90日分のゴミを自動で収集するため、ゴミ捨ての手間を軽減。活性炭入り紙パックを採用し、ニオイも気になりません。■高性能センサー「ClearView Pro LiDAR」を内蔵で、家中の間取りを素早くマッピング。床のコードなどの障害物を見分けて回避し、汚れのひどい場所は自動で念入りに効率よく清掃を行います。

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Roomba® Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty™ 充電ステーション

通常価格：49,800円(税込)

セール価格：43,780円(税込)【6,020円OFF】

コンパクトな住居が多い日本の住環境のニーズに対応するために開発された、ルンバ史上最小のロボット掃除機。■直径約25cmのコンパクトサイズながらパワフルな吸引力で、家具の下や従来のロボット掃除機やスティック型掃除機では届かない場所までしっかり清掃します。■使い捨ての床拭きシートで水拭きも可能。スマートなナビゲーションで水拭き中はラグも自動で回避します。■Wi-Fiがなくても、ボタンを押すだけで清掃開始■AutoEmpty™ 充電ステーションは最大3か月間、紙パックに自動でゴミを排出し、ホコリやアレルゲンをしっかり封じ込めるので、より少ない手間で清潔な住まいを実現します。数量限定の新色KINAKOもキャンペーン対象となります。

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*1：Roomba Plus 505との比較

*2：各清掃機能を使用するには、Wi-Fi・アプリが必要です。

*3：使用環境によっては期間が異なります。全ての家庭環境において、期間を保証するものではありません。

*4：使用状況により精度が異なる場合があります。あらゆる環境での回避を保証するものではありません。



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[PR]提供：アイロボットジャパン