シャープが発表した2026年度上期（2026年4月～9月）の連結業績は、売上高が前年同期比7.0%減の8834億円、営業利益は同55.3%減の129億円、経常利益は同55.5%減の149億円、当期純利益は同76.2%減の108億円の減収減益の結果となった。

シャープの河村哲治社長 CEOは、「2026年度上期の業績は、事業環境の悪化などにより、減収減益となった。だが、業績は、おおむね想定通りに進捗している。ブランド事業は、スマートライフが、インドネシアなど海外重点地域での販売が好調で、前年同期並みだったが、スマートワークプレイスは、オフィスソリューションや国内MFPは伸長して増収になった。ディスプレイデバイスは、構造改革の効果もあり、営業赤字が縮小した」と総括した。

シャープ 社長執行役員 CEOの河村哲治氏

なお、特別損益として、第2四半期にマイナス16億円を計上。液晶工場に関連する「固定資産売却益」や、前年度に引き当てた亀山第2工場の構造改革費用を抑制したことに伴う「事業構造改革費用引当金戻入額」、亀山第2工場生産停止に関する「事業構造改革費用」などが含まれている。

セグメント別業績は、ブランド事業の売上高が前年同期比1.0%増の7064億円、営業利益は同34.2%減の304億円となった。営業利益率は 4.3%となっている。「第2四半期は、部材価格の高騰や円安の影響が大きかった。だが、売価アップを進めた効果などがあり、営業利益額、利益率ともに、第1四半期からは上昇している。打ち返しの手応えがある」と振り返った。

そのうち、スマートライフの売上高が前年同期比0.4%減の2901億円、営業利益は同37.8%減の82億円となった。

白物家電事業は、国内および海外ともに増収。国内では、冷蔵庫が前年同期に及ばなかったものの、エアコンでは、2027年度省エネ基準改訂を前にした駆け込み需要と、東京都補助金の影響などがあり、上期は前年同期比4割増と大幅に伸長。年間では前年比30%増の伸びを維持する計画だ。海外では、米州で調理家電が好調に推移するとともに、ASEANでは、前年同期に冷夏の影響を受けて落ち込んだエアコンの需要が回復。空気清浄機も伸長したという。だが、テレビ事業は、欧州やインドネシアが伸長したものの、国内では他社攻勢の影響で減収となった。

B2B事業および海外事業を継続強化しており、上期においては、国内B2Bの売上高が前年同期比約20%増、ASEANの中核拠点であるインドネシアでの売上高が同10%超増になったという。また、円安や部材高騰によるコスト増を、AIoT商品やハイエンド商品、ローカルフィット商品などの付加価値商品の販売拡大、新製品を中心とした価格転嫁で吸収したという。

また、エネルギーソリューション事業は、宇宙用が伸長したものの、国内EPCが減収となった。

スマートライフの業績

スマートワークプレイスは、売上高が前年同期比1.9%増の4163億円、営業利益は同32.7%減の222億円。DynabookによるPC事業は増収になったという。

「PC事業は、価格転嫁が進展したことに加え、売価上昇に備えた前倒し需要もあり、国内B2Bなどが大幅に伸長した」としたが、「これまでの特需がいよいよ頭打ちになる。下期は手を緩めずに、対策を打っていく」と述べた。

スマートワークプレイスでは、サービス/ソリューション事業を継続的に強化しており、上期は、ITサービス事業の売上高が前年同期比約30%増になったという。また、コンビニ向けプリンティングサービスも堅調に推移している。「複合機は、国内では堅調に推移している。コンビニサービスでは、従来からのコピー、プリント、FAXという用途だけでなく、マイナンバーカードを使用したパブリックサービスや、法人のパブリックプリント、推し活関連のコンテンツ事業が好調。キラーコンテンツが出ると、その週はサービス利用が大きく伸びる」としたものの、「今後の事業全体の動きとしては漸減傾向が続くだろう。顧客資産を活用し、事業の幅を広げることに取り組みたい」と語った。

メモリ価格の高騰によるコスト増に対しては、先行調達によって影響を抑制。B2B事業では、各顧客と協議をしながら価格転嫁を推進するという。なお、スマホ事業では、顧客ニーズを踏まえた価格と仕様の最適化で対応するという。

ビジネスソリューション事業は、ITサービス会社の買収効果があったほか、国内外でオフィスソリューションが伸長。国内のMFPも好調に推移した。通信事業は、メモリ価格高騰の影響で市況が冷え込んだのに加えて、他社攻勢の影響もあり、減収になった。

スマートワークプレイスの業績

ディスプレイデバイスは、売上高が前年同期比15.3%減の1794億円、営業利益は前年同期のマイナス87億円の赤字からマイナス72億円の赤字に縮小した。車載向けは堅調に推移したものの、PCおよびタブレット向けが販売減となった。

「販売減や部材価格高騰の影響はあったが、構造改革を進めた効果などがあり、赤字が縮小した」と述べた。

ディスプレイデバイスについては、第2四半期から、欧米の完成車メーカー向けの販売を開始し、生産を行う亀山第1工場が、第2四半期に黒字転換したという。同工場における完成車メーカー向けの投入比率は、第1四半期には10%だったが、第2四半期は20%に上昇。下期以降も販売が継続拡大すると見ており、下期中には、生産能力比で30%を超える見通しだという。「完成車メーカーからは、日本製に対する評価が高く、それを生かしたい」とした。

亀山第2工場においては、生産終了に向けた先行生産を2026年10月末に完了しており、想定より2カ月前倒しでの生産停止となったことから、下期には経費の削減が見込めると説明した。「亀山第2工場は、通期で90億円の赤字を想定したが、前倒しにより、30億円程度の改善がある」という。

ディスプレイデバイスの業績

一方、2026年度（2026年4月～2027年3月）連結業績見通しは据え置き、売上高は前年比6.5%減の１兆7700億円、営業利益は同38.2%減の300億円、経常利益は同62.0%減の220億円、当期純利益は同47.3%減の250億円とした。

河村社長 CEOは、「業績は、おおむね想定通りに進捗していることから、通期業績予想を据え置いた」とし、「営業利益は、上期実績よりも下期計画の方が大きい。下期の事業環境は、依然として厳しい状況が続く。上期に順調に推移した重点事業を中心に業績改善を加速するとともに、新製品での高付加価値化を進める。環境変化に機敏に対応することで、公表値の達成に取り組む」と述べた。

なお、2026年9月末時点の棚卸資産は、価格が高騰しているメモリの先行調達を行ったことなどから、6月末の2891億円に対して、3058億円に増加している。「先行調達などによる特殊要因の影響を除けば、金額、月商比とも2026年6月末を下回っている。今後の販売計画に沿った適正水準だと判断している」と述べた。

特殊要因として約700億円を計上しており、このうち約150億円が、前倒しで生産を停止した亀山第2工場におけるディスプレイの作りだめであり、残りの約550億円が、メモリ、SSD、CPUなどの先行調達の在庫だという。

シャープ 専務執行役員 CFOの小坂祥夫氏は、「棚卸資産が高い水準にあり、フリーキャッシュフローも上期でマイナス388億円と、非常事態であると思っている。2027年度のメモリの受注環境は不透明だが、AIサーバー向けが優先され、入ってこないという話を聞いている。2027年度の事業計画に影響を及ぼさない数量を確保することを前提としたい」と述べた。

2026年度末の棚卸資産は9月末時点と同等の水準を計画。メモリなどの先行調達は400億円～500億円程度に抑える考えを示した。

シャープ 専務執行役員 CFOの小坂祥夫氏

一方、新規事業についても説明した。

AIサーバー事業に関しては、9月15日に、国内向けでの受注を開始。順調な引き合いがあるという。「供給ができるところに引き合いが来る。鴻海の調達力を最大限生かすことができるという点ではポジティブなメリットを確認できた。また、見込み顧客と会話をしたことで初めてわかるようなことも発生している。これも収穫である」とし、顧客ニーズの理解が深耕していることから、これを踏まえてビジネスモデルを適宜アップデートし、受注獲得につなげる考えを示した。「AIサーバーは、2026年度の終わりには、ある程度の納入実績が出るだろう」とも述べた。

衛星通信事業では、大手衛星オペレーターのSESと、中軌道衛星通信サービス「O3b mPOWER」の日本展開に向けた取り組みを推進しているほか、通信規格「5G-NTN」の実用化や、将来のモビリティ分野における活用に向けた技術検証および通信試験環境を国内に整備したという。

河村社長 CEOは、「AIサーバー事業、衛星通信事業ともに、順調に進捗している。引き続き、事業の立ち上げおよび拡大に向け、取り組みを着実に推進していく」と述べた。

また、「鴻海との提携により、衛星通信事業に関する協業を進めている。2026年6月に結んだMOU（基本合意書）に基づき、ロボティクスやエネルギー分野での協業を検討している。また、鴻海の研究員が在籍している台湾の拠点に、シャープの研究開発拠点を設置する予定であり、法人手続きの最終段階にある。鴻海との協業を加速したい」と述べた。

なお、EVについては、「新たなサプライチェーンの構築などが必要であり、事業計画やシミュレーションを慎重に進めている」とし、「新たな動きはない」とした。