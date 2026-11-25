カシオ計算機は11月24日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、リサーチ＆デザイン集団「HIDDEN」とのコラボレーションモデル「GM-2110HDN-8AJR」を発表した。12月1日に予約受付を開始し、12月5日に発売する。価格は66,000円。

HIDDENは、世界中のアート、テクノロジー、デザイン、カルチャーを独自の視点で捉え、ビジュアルやアイデアを発信するグローバルなライフスタイルブランド。1990～2000年代のストリートカルチャーやノスタルジーを取り入れ、過去・現在・未来の要素を融合させたデザインを展開している。

新製品は、八角形のフォルムとメタルベゼルが特徴の「GM-2100」シリーズをベースに、メタルバンドを組み合わせたモデル。シルバーを基調とした無機質で都会的なデザインに、HIDDENを象徴するグリーンを3・6・9・12時位置の4つのインデックスに配した。メタルの質感とグリーンのコントラストが特徴だという。

グリーンのインデックスと「h」のロゴを配した文字盤

八角形のメタルベゼルを採用

9時側のインダイアルにはHIDDENのアイコンである「h」のロゴを配置。中留と裏蓋には、ニューヨークを象徴する「自由の女神」を刻印している。

自由の女神の顔を刻印した裏蓋

ドット絵風の自由の女神を刻印した中留

専用パッケージにもHIDDEN独自の世界観を反映したとしている。

自由の女神やニューヨークの街並みをあしらった外箱

自由の女神をデザインしたグリーンの専用缶ケース

主な仕様は以下の通り。