カシオ計算機は11月24日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、リサーチ＆デザイン集団「HIDDEN」とのコラボレーションモデル「GM-2110HDN-8AJR」を発表した。12月1日に予約受付を開始し、12月5日に発売する。価格は66,000円。
HIDDENは、世界中のアート、テクノロジー、デザイン、カルチャーを独自の視点で捉え、ビジュアルやアイデアを発信するグローバルなライフスタイルブランド。1990～2000年代のストリートカルチャーやノスタルジーを取り入れ、過去・現在・未来の要素を融合させたデザインを展開している。
新製品は、八角形のフォルムとメタルベゼルが特徴の「GM-2100」シリーズをベースに、メタルバンドを組み合わせたモデル。シルバーを基調とした無機質で都会的なデザインに、HIDDENを象徴するグリーンを3・6・9・12時位置の4つのインデックスに配した。メタルの質感とグリーンのコントラストが特徴だという。
9時側のインダイアルにはHIDDENのアイコンである「h」のロゴを配置。中留と裏蓋には、ニューヨークを象徴する「自由の女神」を刻印している。
専用パッケージにもHIDDEN独自の世界観を反映したとしている。
主な仕様は以下の通り。
- ケースサイズ：W44.4×D11.8×H49.3mm
- 質量：146g
- ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
- バンド：メタルバンド（ステンレススチール）、ワンプッシュ三つ折れ式中留
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- その他機能：ワールドタイム、1／100秒ストップウオッチ、24時間タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避、ネオブライト