カシオ計算機は、「CASIO WATCH」を中心に展開する国内初の直営店「CASIO STORE HARAJUKU」を、12月4日に東京・原宿のキャットストリート沿いにオープンする。従来の時計ユーザーに加え、ファッションやトレンドに関心の高い若年層との新たな接点の創出を図る。

12月4日にオープンする「CASIO STORE HARAJUKU」の外観イメージ

CASIO WATCHは、レトロでクラシックなデザインと日常使いに適した機能性を追求してきた時計。手ごろな価格で性別や年代を問わず幅広いユーザーから支持を得ている。

新店舗では、CASIO WATCHの定番モデルを壁面やテーブルに展示。来店者が気軽に時計を手に取って試着し、質感や着け心地を確かめられる空間とした。

展示テーブルを配置した店内イメージ

壁面に時計を展示した店内イメージ

また、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の定番モデルに加え、クリエイターのNIGOが手掛けたG-SHOCKキャラクターのオリジナルグッズや、色あせに強いファブリックウェア「GXFAB（ジーエックスファブ）」も取り扱う。

GXFABは、G-SHOCKの事業領域拡大を図る「G-EXTENSION PROJECT」の一環として誕生したファブリックブランド。色あせに強い黒を追求して開発された。

CASIO STORE HARAJUKUは、東京・原宿のキャットストリート沿いに12月4日オープンする。営業時間は11:30～20:00で、年中無休。オープン日のみ13:00～20:00の営業となる。店舗面積は78.60平方メートル。