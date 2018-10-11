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「ロボット掃除機」の最新情報・話題まとめ

ロボット掃除機の最新記事を掲載。ルンバやココロボなど、人気製品のニュースやレビュー。

2019年03月11日(月)

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パナソニック初の床拭きロボット「ローラン」レビュー、ピカピカのフローリングで寝っ転がりたい

生活家電 03/11 19:55

2019年03月08日(金)

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“ゴミや汚れを見ない生活”が現実に!? - エリア・時間は自由自在、ゴミ捨てまで掃除は全部ルンバ「i7+」に

生活家電 PR 03/08 11:57

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レイコップ初の水拭きロボットクリーナー、2つのモップで床を清掃

生活家電 03/08 10:16

2019年02月28日(木)

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ダイソンのロボット掃除機「360 Heurist」は約12万するけど、確かにいい - 360度カメラで位置を把握、排気もキレイ

生活家電 02/28 18:30

2019年02月27日(水)

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ついに本命? ダイソンがロボット掃除機「Dyson 360 Heurist」を発表

生活家電 02/27 15:18

2019年02月25日(月)

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パナソニック「RULO mini」発売日レビュー、小さくて三角形なのがイイネ

生活家電 02/25 06:00

2019年02月19日(火)

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ゴミ捨て不要になった新しい最高峰「ルンバi7＋」、理想は「意識しない」こと

生活家電 02/19 22:51

2019年01月09日(水)

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パナソニックからロボット掃除機 - まだまだ少ない「自動床拭き」にも参戦

生活家電 01/09 16:12

2018年12月06日(木)

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【Amazonサイバーマンデー直前】 注目製品を予習しよう

家電量販店 12/06 19:00

2018年11月29日(木)

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アンカー、モバイルバッテリーや完全ワイヤレスイヤホン、ロボット掃除機などをドバっと発表!

その他ガジェット 11/29 17:43

2018年11月14日(水)

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パナソニックが考える近未来の家電とサービス - 実用すぐそこに

生活家電 11/14 14:07

2018年11月12日(月)

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ロボット掃除機、一家に一台を目指す - アイロボットジャパン挽野社長に聞く

生活家電 11/12 16:02

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エコバックス、充電式でコードレスな窓掃除ロボット「WINBOT X」

生活家電 11/12 14:35

2018年11月07日(水)

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シャープ、東広島市で「RoBoHoN」活用した観光案内サービス

マーケティング 11/07 11:27

2018年10月31日(水)

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シャーク、ロボット掃除機も日本へ - 充実機能で4万円

生活家電 10/31 18:36

2018年10月16日(火)

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税込2万切りのロボット掃除機、Wi-Fi対応で音声操作も - ＋Styleからお安いスマート家電

生活家電 10/16 19:20

2018年10月11日(木)

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「ルンバ e5」は安くて高性能、ダスト容器が洗えるようになった！

生活家電 10/11 16:49

2018年10月10日(水)

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アイロボット、新ルンバ「e5」はハイスペック・ちょい安

生活家電 10/10 17:21

2018年10月01日(月)

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夫婦仲を良くする家電？“時短家事”するパナソニックの家電3選

生活家電 10/01 21:12

2018年08月28日(火)

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アンカー、税込25,000円切りのロボット掃除機「Eufy RoboVac 11S」

生活家電 08/28 10:00

2018年08月03日(金)

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アイロボット、Wi-Fi機能なしのスタンダードなルンバ

生活家電 08/03 12:54

2018年07月27日(金)

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スマート家電を大人買い? +Styleの新作5種類ぜんぶ買っても税込27,700円!

生活家電 07/27 14:53

2018年07月06日(金)

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Amazon「プライムデー」、バルミューダのトースターやルンバが登場

スマホアプリ / サービス 07/06 17:13

2018年06月08日(金)

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エコバックス、スマホ連携とマッピング機能を備えたロボット掃除機

生活家電 06/08 10:44

2018年06月01日(金)

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ブラーバ ジェット 240を購入すると4,000円相当のパッドがもらえる!

生活家電 06/01 18:35

2018年05月28日(月)

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6月8日は「ルンバの日」、ロボット掃除機の理解が深まるキャンペーン

生活家電 05/28 15:58

2018年05月15日(火)

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ロボット掃除機の充電性能を向上させる方法

産業機器/ロボット 05/15 09:59

2018年05月09日(水)

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小さいってジャスティス! 日立のロボット掃除機「minimaru」使い込みレビュー

生活家電 05/09 13:00

2018年03月22日(木)

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エコバックスのロボット掃除機は強力な水拭きと掃き掃除を同時に!

生活家電 03/22 16:21

2018年03月15日(木)

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日立のツインズ? ちっちゃいロボット掃除機とおっきい冷蔵庫

生活家電 03/15 12:32

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