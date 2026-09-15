電動ワークチェアを手がけるLiberNovoは9月14日、二子玉川 蔦屋家電（東京都世田谷区）で9月19日〜20日に開催される製品体験型の展示会「ガジェット展示会 2026 秋」に出展すると発表した。会場には同社のチェアを実際に試せる展示スペースを用意するという。

LiberNovo、「ガジェット展示会 2026 秋」に出展

会場は二子玉川 蔦屋家電2階のE-room 1・2およびエスカレーター前。開催時間は10:00〜20:00で、最終日は19:00までとなる。デスクワークや読書、休憩など、さまざまな場面での座り心地を試せるという。

「ガジェット展示会」は、一般ユーザーがオフラインでガジェットを見て触れられる機会を提供する製品体験型の展示会。2023年8月に名古屋で初開催され、今回で9回目を迎える。会場ではメーカー担当者と来場者が直接交流し、メーカーは利用者の声を聞き、来場者は製品の説明を受けられる。

「ガジェット展示会 2026 秋」は9月19日～20日に二子玉川 蔦屋家電で開催

LiberNovoは展示会への出展とあわせ、TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI（東京都千代田区）、梅田 蔦屋書店（大阪市北区）、六本松 蔦屋書店（福岡市中央区）でも最新製品を展示している。各店舗では、製品のサイズや座り心地、フットレスト付きモデルの使用感を確かられる。

関連店舗でのLiberNovo製品の展示風景

LiberNovoは、DJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わったエンジニアが2023年に設立したブランド。同社のワークチェア「LiberNovo Omni」は2025年秋に日本市場へ投入され、発売から約2カ月で売上高4.6億円を記録したという。