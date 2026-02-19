アイロボットジャパンは2月19日、世界最小クラスをうたうロボット掃除機の新モデル「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」を発表した。2月27日に発売する。

また、日本の住環境を意識し設置面積を最小限に抑えた「SlimCharge 充電スタンド」とRoomba Mini本体をセットにした「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド」も、4月6日に発売する。

価格は「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」が49,800円、「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド」が39,800円。ルンバを1カ月から試せる公式レンタルサービス「ロボットスマートプラン＋」の価格はそれぞれ2,380円／月、1,880円／月。









Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション。カラーは若葉（WAKABA）、白（SHIRO）、桜（SAKURA）、黒（KURO）の4色。カラフルなカラー展開も今回初の試み

Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション

コンパクトな住居が多い日本の住環境のニーズに対応するために開発された、国内市場最小のロボット掃除機。本体のサイズは、体積比で従来型ルンバの約2分の1まで削減し、設置面積を最小限に抑えつつ、狭いエリアを清掃しやすくなっている。

ごみ吸引に加え、水拭きにも対応。吸引は特別設計のシングルアクションブラシを搭載し、部屋のマッピングを行うClearView LiDARも備える。水拭きは使い捨ての床拭きシートを、本体底面に装着するパッドプレートに引っ掛けると、本体がパッドプレートを検知し自動で水拭きモードに切り替わる。カーペット検知や障害物回避機能も搭載し、小回りを利かせながら掃除できる。

床拭きシートは専用オプション品でフレッシュクリーン、フレッシュシトラス、フレッシュフローラルの3タイプが用意されるほか、「クイックルワイパー 立体吸着ウェットシート」（花王）などの市販品も活用可能。

左が従来のルンバ（Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション）、中央がRoomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション

小さな隙間に潜り込みやすい

ロボット掃除機本体のサイズはW24.5×D24.5×H9.2cm、重さは約2.0kg。充電ステーションのサイズはW21.2×D17.8×H28.5cm、重さは2.03kg。

充電ステーションは自動ごみ収集機能を備え、こちらも従来機から設置面積を33％小型化している（Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーションと設置面積を比べた場合）。

Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド

SlimCharge 充電スタンドは、Roomba Mini本体を縦置きして充電できるスリムな充電スタンドがセットになった製品だ。

SlimCharge 充電スタンドの設置面積は、従来と比べ約85％もの省スペース化を実現し、棚と壁の隙間やベッド脇といった部屋の隙間に収納しやすい。なお、充電ステーションに自動ごみ収集機能は搭載しない。またカラーは黒、白の2色となる。

ロボット掃除機本体は「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」と共通の小型サイズ。別途、AutoEmpty 充電ステーションまたはSlimCharge 充電スタンドのみを買い足して、1階と2階で置き分けるなどの使い方が可能だ。充電ステーションのサイズはW22.2×D8.6×H12.3cm、重さは約0.7kg。

Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド。W22.2×D8.6×H12.3cmの省スペースで設置できる

黒

白

Picea傘下で初となるロボット掃除機の新製品。日本が企画を提案

なお米iRobotは2025年12月14日に連邦破産法第11条の適用申請をデラウェア州連邦裁判所に申請。これまでアイロボット製品の製造を担ってきたサプライヤーである中国Shenzhen PICEA Robotics（以下、PICEA）が株式取得と再建を担い、2026年1月23日に取引が完了した（いずれも米国時間）。

再編計画の一環として、消費者データや接続デバイスを保護する目的で米国に独立した子会社、iRobot Safeを設立。日本向けには従来通りアイロボットジャパンが製品の販売やサービス、サポート提供を行う。

今回の新製品は日本法人が主体となって企画化し、日本で先行発売される。日本の住環境に対応する目的で小型化を図っているが、グローバルでもロンドンや香港などコンパクトな住居が多いエリアは多いといい、グローバルでの販売も予定する。