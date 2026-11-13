LiberNovoは11月13日、電動ワークチェアを最大43％オフで販売する「ブラックフライデーセール」を開催すると発表した。

セール期間は202611月27日0時から12月7日23時59分まで。11月13日からは先行キャンペーンとして、最大2万円分お得になるギフトカードの販売や、電動ワークチェアが当たる抽選を実施する。

ブラックフライデーセールは、LiberNovoの公式オンラインストアで開催するもの。対象製品を最大43％オフの特別価格で販売する。これに先立ち、11月13日11時から26日23時59分までを「ブラックフライデー先行期間」とし、セール本番で利用できるギフトカードの販売などを実施する。

LiberNovoがブラックフライデーの先行キャンペーンを11月13日から開催

最大2万円分お得になるギフトカードを先行販売

先行期間中は、ブラックフライデーセールで利用できる4種類のギフトカードを販売する。販売価格と利用可能額は以下のとおり。

85,000円分：81,000円で販売（4,000円お得）

130,000円分：120,000円で販売（10,000円お得）

160,000円分：147,000円で販売（13,000円お得）

200,000円分：180,000円で販売（20,000円お得）

各ギフトカードは、それぞれ「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Omni Gen」「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Maxis - Airflow」の購入におすすめとしている。ギフトカードは数量限定で、規定数に達し次第販売を終了する。

「Omni SE」が当たる抽選キャンペーンも

先行期間中には、メールマガジンの新規登録者を対象とした抽選キャンペーンも実施する。賞品には、電動ワークチェア「LiberNovo Omni SE」のほか、アイマスク、ブランケット、ワークマット、ブラックフライデーセールで使える5％オフ／2％オフクーポンなどを用意する。

抽選キャンペーンの賞品となる電動ワークチェア「LiberNovo Omni SE」

このほか、購入金額に応じた追加割引も実施。同一カートでの購入金額が税込32万円以上の場合は9,600円引き、48万円以上で16,000円引き、64万円以上で28,800円引きとなる。対象となる注文には割引が自動適用され、クーポンコードの入力は不要だ。

ブラックフライデーセールの詳細やギフトカードの利用条件は、公式キャンペーンページで確認できる。