エコバックスジャパンは2月20日、ロボット掃除機の新製品「DEEBOT T90ファミリー」を発表した。ゴミ収集やモップ清掃のステーションが付属する高性能モデル。最大30,000Paという業界最高クラスの吸引力や、より強い力で水拭きできるローラー式モップ、最大4cmの段差を乗り越えるホイールなどの装備を備えた。

価格は、「DEEBOT T90 PRO OMNI」が159,800円、一部の装備を簡略化した「DEEBOT T90 OMNI」が149,800円。すでに販売中。

性能と価格のバランスを重視した新世代モデルと位置づける高性能モデル。最大の売りは、自社開発の「BLAST」技術による最大30,000Paの吸引力。カーペットの奥に入り込んだゴミやペットの毛まで効率的に除去できるとしている。

カラーはホワイトとブラックの2色を用意する（ブラックはDEEBOT T90 OMNIのみ）

ホワイトモデル天板カバーは自然素材のような模様がプリントされている

ブラックモデルの天板カバーは本革を模した仕上がりになっている

ステーションにはゴミ回収パックや水拭きタンクなどを内蔵する

ブラシへの毛絡み対策では、横方向の強いサイクロン気流で毛髪を中央に集約し、ブラシへの絡まりを抑える工夫を盛り込んだ。

水拭き機能も強化した。従来比で約50％長く、径が小さなローラー式モップを採用し、より広いエリアを強い力で水拭きできるようにした。ノズルから常時給水しながらスクラブ洗浄を行う機構も備え、モップを清潔に保ちながら水拭きできる。

段差走破性能も強化され、最大4cmの連続した段差を乗り越えられるようにした。加えて、AIと視覚大規模モデル（VLM）を用いた被写体認識技術を搭載し、家具には密着して清掃しつつ、ケーブルやペットの排泄物などの回避すべきものは自動でよけるようにした。

ロボット掃除機本体のサイズは353×351×95mm、ステーションのサイズは338×460×500mm。

今後発表する新製品もお披露目された。日本では、コンパクトな設計の「DEEBOT mini 2」（右）が注目されそう

DEEBOT mini 2はステーション、ロボット掃除機ともにコンパクトな設計で、日本の住環境にマッチしそう

エコバックスお得意の窓掃除ロボットも披露した