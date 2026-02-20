家庭用ロボット掃除機の分野で高い人気と圧倒的な存在感を放つエコバックスから、最先端の高機能モデル「DEEBOT T90 PRO OMNI」が2月20日に新登場します。

30,000Paの超強力な吸引力を誇り、吸引と水拭きを同時にこなすだけでなく、進化した加長型ローラーモップを搭載。さらに、AIによる障害物回避やメンテナンスの自動化など、最新のロボット掃除機に求められる機能を高水準で兼ね備えた一台です。

エコバックス「DEEBOT T90 PRO OMNI」

今回は実際に「DEEBOT T90 PRO OMNI」を使用し、その清掃性能や日常使いで感じたポイントを中心に写真と動画で徹底レビューしていきます。

インテリアに溶け込む上品なデザイン

「DEEBOT T90 PRO OMNI」の内容物はシンプルな構成で、ロボット掃除機本体、OMNI全自動ステーション、電源コード2種類、クリーニング液、取扱説明書などが同梱されています。

家電の設定が苦手な人でも安心して使い始められるクイックスタートガイドも付属していました。

そして注目なのが、ロボット掃除機本体とOMNIステーションのデザインです。高級感のあるミニマルな佇まいで、思わず一目惚れしてしまいました。

上品なファブリック調テクスチャが美しい

ステーションやロボット掃除機本体の一部には、ファブリック調のマットな仕上げが施され、落ち着いたホワイトはあたたかみのある質感を感じさせます。

ロボット掃除機本体

シルバーのロゴとラインがとても上品

ステーションにはシルバーのロゴとラインがアクセントとしてあしらわれており、上品さの中にかわいらしさもあります。家具の多いリビングに置いても、存在感が強すぎることはなく、空間になじみやすい印象を受けました。

上の部分は落ち着いたサンド系カラー

ゴミ収集、モップ洗浄、乾燥、給水、汚水回収まで一括で担う「OMNIステーション」

OMNIステーションは比較的コンパクトながら、ゴミ収集、モップ洗浄、乾燥、給水、汚水回収までを一括で担う高機能ステーションです。内部構造もよく整理されており、給水タンクや汚水タンクの着脱はスムーズ。各パーツの作りも丁寧で、細部から高機能モデルらしさが伝わってきます。

タンクは簡単に外れます

掃除を始める前に、汚水タンクと清水タンクを上から引っ張り、水を入れておきます。また、ステーション前面のカバーを外し、クリーニング液のボックスを取り出して専用洗剤を入れておきます（入れなくても水拭き掃除は可能です）。

使い捨てのダストパックも格納されており、回収されたゴミはここに蓄積されていきます。約90日分のゴミを保管できるため、ゴミが満杯になったタイミングでダストパックを取り出して捨てるだけでOK。毎回ゴミ捨てをする必要はありません。

吸引も水拭きも妥協なし！ 進化したローラーモップで隅々まで清掃

次に無料の「ECOVACS HOMEアプリ」をインストールして初期設定を行い、マップを作成します。マップ作成は5分ほどで完了しました。

マッピングはあっという間に終わりました

DEEBOT T90 PRO OMNIの大きな特徴のひとつが、「OZMOローラー定圧式常時洗浄モップシステム 3.0」と「TruEdge 3.0」の組み合わせです。

「OZMOローラー定圧式常時洗浄モップシステム 3.0」は、一般的な回転モップ式とは異なり、ローラー状のモップを一定の圧力で床に押し当てながら前進する仕組みを採用。走行しながらモップを自動で洗浄し、汚れを落としつつ拭き上げるため、汚れの再付着を防ぎ、二次汚染を抑えられる設計です。拭きムラが出にくいのも特長です。

さらに、壁際ではモップが外側へとせり出す「TruEdge 3.0」によって、可能な限りキワまで近付いて掃除してくれます。

モップがせり出す様子

吸引力をテストするために、疑似ゴミで細かい砂とペットのトイレ砂をフローリングに撒いてみました。

ロボット掃除機が不得意な角やキワが不安でしたが、マイクロファイバー素材のモップローラーが回転しながら床にしっかり押し当てられることで、隅々まで綺麗に掃除できていました。そしてモップローラーが本体の側面からせり出し、壁際もしっかりカバーできていました。

部屋の角のゴミも綺麗に取り切れており、ペットのトイレ砂のように弾かれやすいゴミや微細な砂も、一度の清掃でここまで吸い取ってくれました。

次に、液体汚れの検証としてオイスターソースを床に垂らしてみましたが、一度の清掃でどこが汚れていたのか分からないほど綺麗に除去できていました。液体汚れに対してもしっかり対応できており、安心感があります。

水拭き後の床はベタつきがなく、サラサラでした。夏は裸足でも過ごせそうです。

▼驚きの水拭き性能！ 液体汚れを掃除する様子はこちら

また、清掃中にモップを自動で洗浄する仕組みが組み込まれており、汚れた状態のまま拭き続けない点も好印象でした。特にキッチン周りやダイニングなど、皮脂汚れや食べこぼしが発生しやすい場所では、この効果を実感できました。

カーペットもお任せ！ BLAST大風量吸引で髪の毛・砂も徹底除去

エコバックスは独自の「BLAST」大風量吸引技術を採用し、30000Paの強力な吸引力を実現しています。この機能は、特にカーペットに付着した毛髪やゴミの清掃で高い効果を発揮。静電気で絡まっていても、サイクロンのように渦巻く気流を発生できるので、髪の毛をダストボックスに引き寄せられます。

性能を検証するために、カーペットに大量の砂と髪の毛をこすりつけてみました。カーペットの掃除方法は、タイプに合わせてアプリから簡単に設定を変えることができます。

カーペットの縁やわずかな段差で動作が止まることはなく、カーペットを検知するとローラーモップが約15mmリフトアップし、回転が停止。吸引のみに切り替わりました。

そのため、カーペットを濡らすことなく、繊維の奥まで入った汚れもきちんと取っていました。大量の髪の毛もみるみる吸引されていきます。

カーペットのゴミを徹底的に掃除した後は、フローリングに降りて自動的に水拭きを開始。掃除する場所に応じて動作をスムーズに切り替えており、賢さを実感しました。

▼カーペットを掃除する様子はこちら

メインブラシには絡まり防止テクノロジー「ZeroTangle 4.0」を採用しています。髪の毛やペットの毛が絡まりにくい設計となっており、掃除後にブラシを確認しても、手で取り除く必要はありませんでした。ロボット掃除機でありがちな毛の絡まりによる定期的なお手入れを減らせる点は、地味ながら大きなメリットだと感じます。

静音性に優れ、夜や在宅ワーク中でも快適

高い吸引力を持つモデルは動作音が気になりがちですが、DEEBOT T90 PRO OMNIは、その点もよく抑えられています。通常モードでの動作音は控えめで、同じ空間で会話をしていても邪魔になりにくい印象でした。

時間帯を選ばず使える静音性は、夜間に使用する方、共働き世帯や在宅ワーク中の家庭にとって、見逃せないポイントです。

▼ストレスフリーな動作音。ぜひ動画チェックしてみてください

優秀なAIで障害物をスムーズに回避

AIによる障害物回避性能も非常に優秀です。本機には最新の「AIVI 3D 4.0」テクノロジーが搭載されており、実際にスリッパやコード類をあらかじめ床に置いて試してみましたが、対象をしっかり認識し、押しのけることなく、そっと避けながら走行していました。

さらに、可能な範囲でキワまで近付いて掃除する挙動も印象的です。カーテンのような柔らかい素材に対しても、ドレープの曲線に沿うように動き、ギリギリまで寄って清掃していました。

狭い場所もグイグイ入りながら丁寧に掃除します

▼障害物を回避する様子はこちら

また、最大約4cmの段差（単独の段差は最大2.4cm）に対応しているので、段差で悩んでいる家庭でも安心して使いやすいモデルだといえそうです。

メンテナンスほぼなし。自動化の完成度が高いOMNIステーション

DEEBOT T90 PRO OMNIの魅力は、清掃性能だけではありません。ゴミ自動収集やモップの自動洗浄、洗浄後の乾燥までを自動で行うため、日常的なメンテナンスの手間が大きく軽減されています。

ロボット掃除機本体がステーションに戻るだけでローラーモップの洗浄・乾燥、ゴミの自動収集といった一連のケアが完結するため、使い続けるうえでの負担を抑えられる点も大きな魅力です。

実際に数日使ってみても、ユーザーが行う作業は「水を補充する」「汚水を捨てる」といった最低限のものに限られていました。

ローラーモップも使用後はしっかり乾燥されるため、衛生面でも安心感があります。高機能なロボット掃除機を日常的に使ううえで、手間の少なさは重要なポイントであり、本機の大きな魅力のひとつだと感じました。

上品なデザイン・清掃性能・メンテナンス性が全て叶う「DEEBOT T90 PRO OMNI」

DEEBOT T90 PRO OMNIを一通り使ってみましたが、デザインも性能も優秀な製品でした。ロボット掃除機は置きっぱなしで使う家電だからこそ、常に目に入ります。その点、ここまでスタイリッシュでインテリアになじむデザインはめずらしく、リビングに置きたくなりました。

また、吸引力と水拭き性能のバランスが良く、動作音も控えめで安定感があります。基本的な清掃性能は高く、メンテナンスの手間が少ない点も魅力です。日常的に行う作業は、掃除終了後に汚水を捨てる程度で済み、面倒な床掃除を安心して任せられます。

高い掃除力と、お手入れまでしっかりしてくれる水拭き対応ロボット掃除機をお探しでしたら、ぜひ候補に入れていただきたい一台です。

オンライン限定モデル「DEEBOT T90 OMNI」も注目

本シリーズには公式オンライン限定モデルの「DEEBOT T90 OMNI」も用意されています。

価格は「DEEBOT T90 PRO OMNI」が159,800円（税別）、「DEEBOT T90 OMNI」が149,800円（税別）で、今回レビューした「DEEBOT T90 PRO OMNI」のみ洗剤自動補充や急速充電機能などが搭載されています。

機能と予算のバランスを考えながら、ライフスタイルに合わせて選ぶことができるのも、嬉しいですね。

[PR]提供：エコバックス