家電ジャンルのなかでも各社が新製品を続々と投入しているのがロボット掃除機。このジャンルで知名度の高いアイロボットジャパンが5月27日、新製品「Roomba Plus 515 Combo」を発表した。日本の住環境に合わせて、掃除機本体の小型化と薄型化を図ったスリムモデル。専任のオペレーターに電話で問い合わせできる専用ダイヤルも用意し、ロボット掃除機の導入が初めてでも不安なく使えるようにした。

希望小売価格は129,800円で、7月6日までの期間限定で98,800円で販売する。月額6,180円で利用できるレンタルプランも用意する。発売は5月29日。

日本の住環境に合わせた小型＆薄型のロボット掃除機「Roomba Plus 515 Combo」

2026年2月に発売した小型モデル「Roomba Mini」に続く、日本市場向けに開発したロボット掃除機。Roomba Miniは、大幅な小型化を図るために機能や装備で割り切った部分もあるが、Roomba Plus 515 Comboは現在のロボット掃除機で求められる機能や装備を維持しつつ、最大限の小型化や薄型化を図った。

標準サイズのルンバと比べてひとまわり小さく薄い。薄さに関しては、Roomba Miniよりもスリム化を図っている

Roomba Plus 515 Combo（左）は小型化を図りつつ、標準サイズのルンバ（右）と比べても同等の装備を備えている

掃除機本体は高さ8.4cm、最大幅30.3cmと薄型・小型設計に仕上げ、従来のロボット掃除機では入れなかった狭い場所まで掃除できるようにした。本体を薄型化できたのは、周囲の障害物や部屋の配置を把握する本体上部のLiDARセンサーをなくし、本体前面にレーザーモジュールを搭載したため。

外にせり出す可動式のエッジクリーニングブラシと伸縮式モップパッドを備え、部屋の隅まで掃除できる工夫も採用する。部屋の隅を掃除するブラシは、形状を流線型にすることで集塵能力を高めているほか、髪の毛の絡みも抑えられるという。

ごみの収集やモップの洗浄を行う充電ステーションも付属する。温水でのモップ洗浄や乾燥機能も備え、掃除後の悪臭の発生を抑制できる。

ロボット掃除機の利用に慣れていない人でも安心して使えるよう、3種類の特典「ルンバプレミアム」が付属する。通常1年間のメーカー保証を3年間に延長するほか、Roomba Plus 515 Comboユーザー専用のサポートダイヤルを用意して待たずに電話で問い合わせできるようにした。ブラシやフィルターなどの消耗品も付属する。