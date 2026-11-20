レンティオは11月20日、初の体験型ポップアップストア「Rentio ROOM」をニュウマン高輪 North 3階の「＋Base 2」（東京都港区）にオープンした。体験型店舗の企画・運営を手がけるA9tion（アクション）と提携して実施する。同日午前には報道関係者向け内覧会を開催し、実際の展示や体験スペースを公開した。

美容家電や会話ロボットを、暮らしに近い空間で試せる

Rentio ROOMは、オンライン中心に展開しているRentioのサービスを、実際の商品に触れながら体験できるポップアップストアだ。展示商品の一部は、店頭で試して気に入ったら、その日のうちにレンタルして持ち帰ることも可能だ（ただし店頭での決済は行わない）。

会場には、ドレッサーをイメージした美容家電の体験コーナー、リビングのソファのようなくつろげる空間を用意。パナソニックのヘアードライヤー・ストレートアイロン「ナノケア」シリーズやシェーバー「ラムダッシュ パームイン」、シャープのAIコミュニケーションロボット「ポケとも」、鹿島建設の立体音響スピーカー「OPSODIS 1」、ドクターエアの「3Dフットマッサージャースツール」など、ジャンルの異なる家電が並んでいる。

美容家電のコーナーでは、普段の身支度をイメージしながら製品を試せる。化粧水ミストを放出できるスチーマーは、メイクの崩れが気になるのであれば首元や手などでその効果を体感してほしいとのことだった。

「ラムダッシュ パームイン」は手のひらサイズの本体を手に取って形状や質感を確かめられるだけでなく、試用も可能。人前で実際に髭を剃るのには抵抗があるという人には、ダミーのヒゲシートも用意されている。

シェーバーなどの製品は展示台に並ぶ

オンラインだけでは届かない層にサービスを知ってもらう

会場で、レンティオの三輪謙二朗代表取締役社長に話を聞いた。

今回の出店は、オンライン中心の取り組みだけでは接点を持てない人にもRentioを知ってもらうことが最大の目的だという。Rentioはサービス開始から10年を超え、利用者も百数十万人に達しているが、認知率は5～10％にとどまる。この認知率を高めるにはリアルな接点が必要だということから企画されたのが今回のポップアップストアだ。

会場で商品のレンタルができるようにしてはいるものの、レンタル申し込みの獲得を目指しているわけではない。三輪氏は「何人にレンタルしてもらうかをKPIにしてしまうと、ブレると思うので」と、まずは商品を試してサービスを知ってもらう機会をつくる姿勢を強調した。

レンティオの三輪謙二朗代表取締役社長

今回のポップアップストアでは、高輪という立地を踏まえ、展示品にはビジネスパーソンの関心を集めそうな高付加価値家電を選んでいる。ただし、最初の取り組みであることから対象を一つの層に絞り込まず、シェーバーや美容家電など幅広い商品をそろえた。レンティオには実店舗運営のノウハウが少ないことから、体験型店舗「b8ta」の運営に携わったメンバーがいるA9tionとタッグを組んでの出店となる。

「将来は常設店にも挑戦したい」

今後について三輪氏は、今回に続く2回目、3回目のポップアップ開催に加え、将来的には常設店舗にも挑戦したいと語っていた。ただし現時点で次回開催や常設店の具体的な予定はないそうで、今回の出店でオフライン運営の経験を積みたいという。

常設化できれば、商品を定期的に入れ替え、美容家電だけでなくガジェットやオーディオ機器など、さまざまなテーマで商品を展示できる。三輪氏は、売上よりも商品やサービスを知ってもらうことを重視した「売らないお店」のような常設店を思い描いているという。

今回の「Rentio ROOM」の開催期間は11月20日から26日までの7日間。営業時間は11時～20時で、最終日の26日のみ18時までとなっている。会場はJR高輪ゲートウェイ駅直結のニュウマン高輪 North 3階「＋Base 2」で、入場は無料。

事前予約なしでも来場できるが、事前予約のうえ来場すると、Rentioでの初めての注文に使えるレンタル料金50％OFFクーポンを会場で受け取れる。また、会場ではレンティオのLINE公式アカウントへの登録者にコーヒー1杯を無料で提供し、展示商品に関するアンケート回答者には先着1,500人にキュレルの試供品セットを配布する。詳細は公式イベントページで確認できる。