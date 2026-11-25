電動ワークチェア「LiberNovo Omni Gen」アッシュホワイト

筆者が自宅で仕事をするようになった際、先輩からもらった助言は「ワークチェアはケチってはいけない」というものでした。高価だから良いとは限りませんが、長時間支えてくれる大事な相棒を、コスパだけで選ぶと後悔する、と言いたかったのでしょう。

今回試した「LiberNovo（リベルノヴォ）」のOmniシリーズも、確かに気軽に買えるワークチェアではありません。スタンダードモデルである「Omni Gen」のメーカー希望小売価格は18万9,500円～（11月25日時点ではセール価格で167,349円）で、簡単に「ポチッ」とはいきにくい価格です。

ですが、約1カ月にわたってじっくり試させてもらった今、筆者はあらためて先輩の言葉を噛みしめています。Omni Genは筆者の悩みの種だった腰を、姿勢を変えてもしっかりと支えてくれる頼もしいチェアでした。実は20年以上連れ添ったアーロンチェアからの乗り換えを、割と真剣に考えているところです。

筆者の仕事場に置いたOmni Gen。約1ヵ月、仕事で使ってみました

ドローン開発の技術者による、長時間座る人のための椅子づくり

レビューの前に、まずは聞き慣れないかもしれない、LiberNovoというブランドについて紹介します。2023年に香港で設立されたスタートアップで、ユニークなのはドローンやロボット家電といったテック分野のエンジニアが中心になって起業した会社だということ。自ら長時間のデスクワークを経験する中で実感したワークチェアの課題を、技術力で解決するというストーリーにグッときてしまいます。

ブランドの主力となるのがOmniシリーズで、現在は、価格を抑えた入門モデルの「Omni SE」、今回試したスタンダードのOmni Gen、座面ファン付きのフラッグシップ「Omni Pro」の3グレード展開。ほかに、体格の大きな人向けの「Maxis」というモデルも用意されています。

Omni Genのカラーは、グラファイトブラックとアッシュホワイトの2色から選べます。さらに座面の奥行きが45cm、48cmの2サイズあり、身長や体重に合わせて選びます。筆者の場合、身長は小柄、体重は大柄なので少し選ぶのが難しかったのですが、今回はアッシュホワイトの48cmを試させてもらいました。

製品は組み立て式で、ほぼ正方形の大きな段ボールで配送されます。必要な工具はすべて付属していて、自分で用意するものはありません。手順書もすべて図解付きでわかりやすく、指示通りに進めればひとりでも30分ほどで組み立てることができました。

土台に背骨のバーが立ち上がった組み立て途中の様子

パワードスーツのような見た目。骨格を思わせるデザインと座り心地

世の中には「技術は良いけど見た目が」という製品もたくさんありますが、Omni Genは、まず見た目が非常に格好良いです。

背骨のように中央を通る1本のバーから、背中、腰、そして座面へと、パーツが延びる構造。バックレストの背面が8枚のパネルに分かれていることもあわせて、まるで人間の骨格そのもの、あるいはそれを支えるパワードスーツを思わせるような、工学的なデザインです。

ワークチェアのほとんどは、人間工学に基づいてデザインされた「エルゴノミクスチェア」であることを謳っていますが、このチェアは「そんなこと見ればわかる」というレベルです。

座面、バックレスト、ヘッドレストは触り心地抜群のファブリック製で、中身はそれぞれに違っています。ヘッドレストは低反発、バックレストは高弾性のクッション。座面は体圧を均一に分散するため、部位によって3段階に硬さを変えた高密度ウレタンが採用されているとのこと。実際に座って体を預けてみると、やわらかすぎず硬すぎず、それでいて包み込まれるような安心感があります。

アームレストはさらっとしたラバー素材で、レバーを持ち上げて簡単に上下に高さを変えられるだけでなく、前後にも最大100mmと大きくスライドします。

アームの回転を調整できるのに加え、支柱そのものの位置も左右に動かせ、自分の体の幅に合うように内外に調整が可能。ここまでフレキシブルに調整できるアームレストは、ほかになかなかないと思います。

ヘッドレストも、高さや前後位置、上下の角度が調整できるようになっています。土台となるキャスター部分も安定感があり、回転も滑らかで静か。耐荷重は約136kg（BIFMA基準）です。

8枚のパネルが背中にフィット、電動サポートで腰を支える

このチェアの最大の特徴は、やはりバックレストにあります。8枚のパネルが背中の形状や動きに追従することで、人それぞれに違う背中のS字カーブに沿うように工夫されています。

ユニークなのは腰を支える部分（ランバーサポート）の押し出し量を、手動ではなく電動で調整できること。そう、Omni Genは電動のワークチェアなのです。

座面下に取り外し可能な2,200mAhのバッテリーを装着し、そこから電気が供給される仕組み。左側のアームレストに3つのボタンが付いていて、ここでランバーサポートの位置を調整できます。

「＞」ボタンを押すとランバーサポートがぐっと前に押し出されて腰のサポートが強くなり、「＜」ボタンを押すと弱くなります。もうひとつはストレッチボタン。押すとランバーサポートが約5分間ゆっくり前後に動いて腰が押し上げられ、ストレッチができるようになっています。リクライニングした状態でも利用でき、深く倒すほどストレッチを強く感じられます。

座面の右下には、ガスシリンダーによる高さ調節レバーと、リクライニングの角度調整レバーがあり、リクライニングは105度～160度まで5段階に調整可能。さらにその下のハンドルを回すことで、バックレストのテンションの強さも変えることができます。

足が床に届かない悩みも解消？ 2段構造のフットレストが便利

今回はチェアと併せて、別売のOmniシリーズ専用のフットレスト兼オットマン「StepSync フットレスト」（17,800円）も試しました。

本体とは別便で届きますが、こちらも組み立ては簡単。下が足を置くフットレスト、上がリクライニング時などに脚を乗せるオットマンと2階建てのようになっていて、さらにフットレストの方は高さを7cmと12cmの2段階に調整できるようになっています。筆者は高い方の12cmで設定しました。

筆者愛用のデスクは背が高く、ワークチェアをデスクの高さにあわせると、筆者の身長では足が床から浮いたまま長時間作業することになり、足のむくみのにも長年悩まされてきました。フットレストもいろいろと試してきましたが、なかなかしっくりくるものが見つかりません。

StepSyncはフットレストの中央にくぼみが設けてあって、そのおかげかキャスターが干渉しにくく、チェアにしっかり引きつけて足を乗せることができます。おかげで足をブラブラさせることなく、安定した姿勢を保てます。

なお、オットマンはOmni Genの座面やパネル、ヘッドレストと同じファブリック製。カラーもチェアにあわせて選べ、一緒に購入できるセットモデルも用意されています。

Omni Genと同じファブリックのオットマン。カラーもチェアにあわせて選べる

オットマンに足を上げ、深くリクライニングしてストレッチをオンにすると、デスクから離れることなくリラックスできる環境が整います。後編では、約1カ月試してわかったOmni Genの使い勝手をレポートします。