世界的な家庭用掃除ロボットメーカー「ECOVACS(エコバックス)」が、Amazonの秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭」に参加! 10月13日(火)スタートの先行セールから、10月19日(月)の本セール終了まで、7日間にわたって人気製品を特別価格で販売します。今年発売されたばかりの注目モデルも40%オフで購入できるほか、最大64%オフの目玉アイテムも登場。本記事では、この秋お得にゲットできるセール対象の注目製品をまとめてご紹介します。

フラッグシップ級の性能と利便性をバランスよく備えた「DEEBOT T90 OMNI」

「DEEBOT T90 OMNI」は、フラッグシップ級の清掃力と先進機能を持ち合わせたハイエンドロボット掃除機。独自の「BLAST」技術による最大30,000Paという強力吸引で、フローリングのすき間やカーペットの奥に入り込んだゴミや髪の毛まで徹底的に取り除きます。また、27cmのロングローラーモップを搭載し、水拭き性能も大きく進化。加圧洗浄と高速スクラブで床の頑固な汚れまですっきり落とします。

壁際までぴったり密着して掃除するTruEdge技術や、高度なAI障害物回避機能も搭載しており、家具の多い複雑な部屋もスムーズに走行し隅々まできれいに掃除。また、最大75℃の熱水洗浄と熱風乾燥まで自動で行う全自動OMNIステーションを採用しているため、ゴミ収集からモップの洗浄・乾燥・給水まで一連の作業をすべておまかせできます。

高い性能と利便性を兼ね備えた同商品は、毎日の家事をグッと楽にしてくれる心強い味方。効率よく家中をきれいに保ちたい共働き世帯や、忙しい日々を送る方におすすめできる1台です。

掃除しにくい壁際まですっきり。水拭きも吸引も妥協しない「DEEBOT T80S OMNI」

「DEEBOT T80S OMNI」は、ローラーモップと強力な吸引力で、日々の床掃除から頑固な汚れ落としまで頼れる高性能ロボット掃除機です。注目の機能は「OZMOローラー定圧式常時洗浄モップシステム2.0」。3,800Paの圧力と毎分220回の高速回転で頑固な汚れをこすり落とし、ムラなくきれいに仕上げます。「TruEdge 3.0」によってローラーが1.5cm伸びるので、掃除しにくい壁際や家具のフチまできれいに磨き上げられるのも嬉しいポイントです。

最大24,800Paの強力な吸引力を誇り、カーペットの奥に入り込んだホコリやゴミもしっかりキャッチ。髪の毛やペットの毛の絡まりを抑える「ZeroTangle 3.0」も搭載しています。9.8cmの薄型設計である上、高度な障害物回避機能により、掃除しにくい家具やテーブル下の掃除もスムーズです。「AI汚れ検知2.0」が汚れに応じて清掃方法を選び、ブラシとローラーの自動リフト機構がカーペットや液体汚れにもきめ細かく対応します。

OMNIステーションも付属しているため、手作業でのお手入れの負担を大幅に減らせます。吸引も水拭きも妥協せず、毎日の家事にゆとりを生み出したい方におすすめです。

家具の下も、部屋の端も。薄型&超強力吸引の「DEEBOT T50S OMNI」

「DEEBOT T50S OMNI」は、センサーを本体内部に埋め込んだ高さわずか8.1cmの薄型モデル。ソファやベッドの下など、低い家具のすき間に溜まりやすいホコリまで残さず清掃します。

コンパクトながら最大25,000Paの強力なパワーで、フローリングのすき間やカーペットの奥のゴミまでしっかり吸引。最新の毛絡み防止機能「ZeroTangle 3.0」により、髪の毛やペットの毛がブラシに巻き付くのを防ぎます。

水拭きには、2枚のモップが加圧回転する「OZMO Turbo 2.0」を採用。可動式モッププレート「TruEdge 2.0」により、壁際約1mmまでモップが届くため、部屋の隅の汚れも逃しません。カーペットを検知すると自動でモップを持ち上げる仕様なので、カーペットとフローリングが混在しているフロアでも安心して掃除できます。全自動OMNIステーションも付属しており、掃除の始まりから終わりまで、手を汚すことなく「いつもすっきりきれいな床」を実現します。

紙パック不要でランニングコストに優れた「DEEBOT N30 PLUS」

「DEEBOT N30 PLUS」は、サイクロン式の自動ゴミ収集ステーション「PureCyclone技術」を採用した紙パック不要のモデル。紙パックの交換の手間やランニングコストが不要な上、4段階の高性能フィルターが微細なチリまでキャッチし、きれいな排気を実現します。

最大10,000Paの強力吸引で、カーペットの奥やフローリングの溝に隠れたゴミまでもしっかりと吸い上げます。水拭き機能も備えているため、1台で床のツヤや清潔感をまとめてキープ。ブラシへの髪の毛やペットの毛の絡まりを抑える「ZeroTangle 2.0」技術も搭載し、お手入れのストレスを軽減します。

スマホアプリを使えば掃除のスケジューリングやモード切替も簡単に行えるため、外出中でも「いつの間にか家中ピカピカ」が叶います。毎日の掃除をすべておまかせしたい方や、忙しい日々にゆとりを作りたい方に最適の1台です。

超音波ミストで汚れを浮かせ、ムラなく拭き上げる窓拭きロボット「WINBOT mini 2」

「WINBOT mini 2」は、215×215×55mmのコンパクトな窓拭きロボット。小型設計かつ約1.3kgと軽量なので、持ち運びや収納しやすいのもポイントです。四隅に搭載した新開発のコーナーブラシが窓枠の約1mm手前まで届くため、これまで諦めていた端の汚れにもしっかりアプローチできます。

頑固な窓ガラスの汚れも、双方向から噴射する超音波ミストで浮かせ、マイクロファイバーパッドでピカピカに磨き上げます。最大8,000Paの強力な吸着力に加え、エッジ検知や自動気圧補正、停電時に約30分間吸着を維持する電源オフ保護機能や安全ロープも備わっているため、高所でも安心・安定して使用できます。

また、窓の形に合わせて効率的な清掃ルートを計算する「WIN-SLAM 4.0」技術を搭載しており、障害物もスムーズに回避。操作は専用アプリ「ECOVACS HOME」からでき、汚れに応じたモード切替も可能。手間なく、窓ガラスをすっきりきれいに保ちたい方にぴったりです。

[PR]提供：エコバックス